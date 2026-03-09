الشارقة يهيمن على ألقاب زوجي الطاولة



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تُوِّج ثنائي نادي الشارقة أحمد سعيد وباتور بانديف بلقب بطولة زوجي الرجال لكرة الطاولة، بعد فوزهما في المباراة النهائية على ثنائي نادي الوصل جاسم لنجاوي ومايكل دابروفسكي، في البطولة التي أقيمت على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

وحصل على المركز الثالث مناصفة كل من ثنائي نادي النصر علي الحواي ومهدي مادينكان، وثنائي شباب الأهلي فيصل عباس وعبدالله البلوشي.

وفي منافسات زوجي الناشئين، توج الشقيقان أحمد سعيد ومحمد سعيد من نادي الشارقة باللقب، بعد أداء مميّز في البطولة التي استضافها نادي النصر، فيما حلّ ثنائي الوصل ناصر المري وزكريا ديفيد في المركز الثاني.

وتقاسم المركز الثالث كل من ثنائي النصر يوسف الحواي ومازن أحمد، وثنائي الوصل راشد سعيد وجانيو عبدالرحمن، وقام فيصل الكعبي، المدير المالي وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، بتتويج الفائزين بالكؤوس والميداليات.