لينارد.. قمة الدقة بـ45 نقطة في «إن بي إيه»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

سجل كواهي لينارد 45 نقطة وقاد فريقه لوس أنجلوس كليبرز إلى الفوز على مينيسوتا تمبروولفز ونجمه أنتوني إدواردز 153-128، الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه).

وكان لينارد (34 عاماً)، لاعب فريق كل النجوم سبع مرات، في قمة دقته مسجلاً 15 سلة من 20 محاولة (6 من 9 من خارج القوس)، ليحقق مباراته الخامسة هذا الموسم بـ40 نقطة أو أكثر، وذلك في 31 دقيقة فقط، مقابل 36 نقطة لنجم وولفز أنتوني إدواردز.

تزامن تألق لينارد، المتوّج بالدوري مرتين (2014 مع سان أنتونيو و2019 مع تورونتو)، مع الانتفاضة اللافتة لكليبيرز الذين تقدّموا إلى المركز الثامن في المنطقة الغربية (33 فوزاً و32 خسارة)، موقع الملحق، بعد بداية موسم كارثية.

وبات بإمكان فريق ولاية كاليفورنيا أن يأمل ببلوغ الأدوار الإقصائية رغم رحيل جيمس هاردن، الذي استُبدل بداريوس جارلاند (21 نقطة و6 تمريرات حاسمة)، ورحيل لاعب الارتكاز الكرواتي إيفيتسا زوباتس خلال الموسم.

ومنحت سلة حاسمة من ديزموند باين، الذي قدم مباراة رائعة مسجلاً 35 نقطة مع 6 متابعات و6 تمريرات حاسمة، فريقه أورلاندو ماجيك فوزه الخامس على التوالي، بتغلبه على كليفلاند كافالييرز 128-122.

وسجّل باين ثلاثية قبل 18 ثانية من النهاية، ليوسّع الفارق إلى 5 نقاط، ويُسقط آمال كليفلاند بقيادة جيمس هاردن (30 نقطة و8 تمريرات حاسمة).

واحتفظ كليفلاند بالمركز الرابع في المنطقة الشرقية (40 فوزاً و26 خسارة)، مباشرة أمام منافسه في المباراة أورلاندو الذي تقدّم إلى المركز الخامس (36-28) متجاوزاً ميامي.

وحقق دنفر ناجتس فوزاً كبيراً على هيوستن روكتس 129-93، في مباراة شهدت تسجيل الصربي نيكولا يوكيتش تريبل دابل جديداً (16 نقطة، 12 متابعة، 13 تمريرة حاسمة).

وانهار روكتس في مطلع الربع الثالث، خصوصاً أمام 30 نقطة سجّلها الكندي جمال موراي.

وبذلك، باتت أربع فرق في المنطقة الغربية تفصلها مباراة واحدة فقط بين المركزين الثالث والسادس: هيوستن (40-25)، ليكرز (40-25)، دنفر (40-26) ومينيسوتا (40-26).