«لوكا».. 6 أهداف من ضربات جزاء



علي معالي (أبوظبي)

لم يكن فوز النصر على الشارقة عادياً، بل نجح العميد أخيراً، في أن يحقق أول 3 نقاط كاملة بعد 7 مباريات متتالية، ما بين الخسارة والتعادُل، حيث كانت الجولة الـ12 بداية مشوار تساقط النقاط بالخسارة أمام الشارقة على ملعبه بنتيجة 4-2، ثم التعادل مع خورفكان سلباً في الجولة 13، والخسارة من بني ياس بهدفين في الجولة 14، ثم التعادل مع الوصل والعين في الجولتين 15 و16 بنتيجة (1-1)، وفي الجولة 17 مع خورفكان 2-2، والتعادل مع دبا 1-1 في الجولة 18، وتأتي الجولة 19 لتنفرج أزمة العميد بانتصار 2-1.

وشهدت المباراة رقماً مميزاً للاعب النصر لوكا ميليفويفيتش، في القمة رقم 32 بين الفريقين الكبيرين، حيث استطاع لوكا أن يُسجل 6 من أهدافه الـ8 في دوري أدنوك من علامة الجزاء، ومنها ركلتا جزاء أمام الشارقة، ليكون بذلك المتخصّص في هز شباك الشارقة بالتخصّص في ضربات الجزاء، كما نجح النصر في «فض الشراكة» مع الشارقة بتحقيق الانتصار رقم 13 في تاريخ مواجهات الفريقين بالمحترفين والتي وصلت إلى 32 مباراة، حقق خلالها الشارقة الفوز في 12، والنصر في 13 مباراة، وتعادلا 7 مرات.

علق الصربي سلافيسا يوكانوفيتش مدرب النصر على المباراة قائلاً: «ظهرت قوتنا الحقيقية أمام فريق كبير بحجم الشارقة، الذي يضم مجموعة من اللاعبين الكبار بين صفوفه خاصة في خط الهجوم، والفوز خطوة إيجابية علينا الاستفادة منها في المباريات المقبلة، ولمست رغبة اللاعبين في الفوز طوال الـ90 دقيقة، وهو أمر أسعدني كثيراً هذه الروح العالية لدى لاعبي فريقي».

وعن استفادته من أخطاء دفاع الشارقة في التسجيل قال المدرب: «الأخطاء جزء من كرة القدم، والهدف الذي سجله الشارقة أيضاً هو من خطأ من دفاع فريقي، ونجحنا أمام الشارقة خلقنا العديد من الفرص، التي كانت كفيلة بزيادة غلة الأهداف، ونسعى إلى علاج الأخطاء والاستفادة من فرص التهديف، وعلينا أن نحقق أكبر عدد من الانتصارات مستقبلاً، علينا إظهار عقلية الفوز، وفخور بما قدمه فريقي أمام الشارقة، ولو كنّا لعبنا المباريات السابقة بنفس المستوى أمام الشارقة لتغير الوضع كثيراً في الوقت الراهن».