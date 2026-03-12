الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«لوكا».. 6 أهداف من ضربات جزاء

«لوكا».. 6 أهداف من ضربات جزاء
12 مارس 2026 17:15

 
علي معالي (أبوظبي)
لم يكن فوز النصر على الشارقة عادياً، بل نجح العميد أخيراً، في أن يحقق أول 3 نقاط كاملة بعد 7 مباريات متتالية، ما بين الخسارة والتعادُل، حيث كانت الجولة الـ12 بداية مشوار تساقط النقاط بالخسارة أمام الشارقة على ملعبه بنتيجة 4-2، ثم التعادل مع خورفكان سلباً في الجولة 13، والخسارة من بني ياس بهدفين في الجولة 14، ثم التعادل مع الوصل والعين في الجولتين 15 و16 بنتيجة (1-1)، وفي الجولة 17 مع خورفكان 2-2، والتعادل مع دبا 1-1 في الجولة 18، وتأتي الجولة 19 لتنفرج أزمة العميد بانتصار 2-1.
وشهدت المباراة رقماً مميزاً للاعب النصر لوكا ميليفويفيتش، في القمة رقم 32 بين الفريقين الكبيرين، حيث استطاع لوكا أن يُسجل 6 من أهدافه الـ8 في دوري أدنوك من علامة الجزاء، ومنها ركلتا جزاء أمام الشارقة، ليكون بذلك المتخصّص في هز شباك الشارقة بالتخصّص في ضربات الجزاء، كما نجح النصر في «فض الشراكة» مع الشارقة بتحقيق الانتصار رقم 13 في تاريخ مواجهات الفريقين بالمحترفين والتي وصلت إلى 32 مباراة، حقق خلالها الشارقة الفوز في 12، والنصر في 13 مباراة، وتعادلا 7 مرات.
علق الصربي سلافيسا يوكانوفيتش مدرب النصر على المباراة قائلاً: «ظهرت قوتنا الحقيقية أمام فريق كبير بحجم الشارقة، الذي يضم مجموعة من اللاعبين الكبار بين صفوفه خاصة في خط الهجوم، والفوز خطوة إيجابية علينا الاستفادة منها في المباريات المقبلة، ولمست رغبة اللاعبين في الفوز طوال الـ90 دقيقة، وهو أمر أسعدني كثيراً هذه الروح العالية لدى لاعبي فريقي».
وعن استفادته من أخطاء دفاع الشارقة في التسجيل قال المدرب: «الأخطاء جزء من كرة القدم، والهدف الذي سجله الشارقة أيضاً هو من خطأ من دفاع فريقي، ونجحنا أمام الشارقة خلقنا العديد من الفرص، التي كانت كفيلة بزيادة غلة الأهداف، ونسعى إلى علاج الأخطاء والاستفادة من فرص التهديف، وعلينا أن نحقق أكبر عدد من الانتصارات مستقبلاً، علينا إظهار عقلية الفوز، وفخور بما قدمه فريقي أمام الشارقة، ولو كنّا لعبنا المباريات السابقة بنفس المستوى أمام الشارقة لتغير الوضع كثيراً في الوقت الراهن».

 

أخبار ذات صلة
مدرب الشارقة: لا أحب السيناريوهات المتشائمة
شرطة الشارقة تبحث الخطة الأمنية والمرورية خلال عطلة عيد الفطر
النصر
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
دورينا
آخر الأخبار
أتالانتا «الجريح» للنهوض في مواجهة إنتر وميلان يترقب
الرياضة
أتالانتا «الجريح» للنهوض في مواجهة إنتر وميلان يترقب
اليوم 18:14
تغييرات فولكسفاجن تصل إلى فولفسبورج
الرياضة
تغييرات فولكسفاجن تصل إلى فولفسبورج
اليوم 17:58
الأهلي يتحدى الترجي بربع نهائي «الأبطال الأفريقي»
الرياضة
الأهلي يتحدى الترجي بربع نهائي «الأبطال الأفريقي»
اليوم 17:56
لوائح الفورمولا 1 الجديدة في «مرمى النيران»
الرياضة
لوائح الفورمولا 1 الجديدة في «مرمى النيران»
اليوم 17:55
السويد تكافئ بوتر بالعقد الدائم
الرياضة
السويد تكافئ بوتر بالعقد الدائم
اليوم 17:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©