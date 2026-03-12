السويد تكافئ بوتر بالعقد الدائم

ستكهولم (أ ب)

تولى جراهام بوتر تدريب المنتخب السويدي في البداية للصعود به إلى كأس العالم 2026، والآن حصل مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق على الثقة لقيادة المنتخب في النسخة التالية من البطولة.

ومنح الاتحاد السويدي لكرة القدم، اليوم الخميس، بوتر عقداً حتى عام 2030 ، في خطوة تعكس الثقة فيه، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب لخوض الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026 خلال هذا الشهر.

ويلتقي المنتخب السويدي مع أوكرانيا في مدينة فالنسيا الإسبانية يوم 26 مارس، وسيتأهل الفائز لمواجهة حاسمة بعدها بخمسة أيام، حيث يستضيف الفائز من بولندا أو ألبانيا. وسوف يشارك الفائز في النهاية بمجموعة كأس العالم التي تضم هولندا واليابان وتونس، والتي تقام مبارياتها في المكسيك وتكساس.

وتم تعيين بور من قبل السويد في أكتوبر، ليعود للدولة التي صنع فيها المدرب الإنجليزي سمعته، بعدما قاد أوستيرسوند للصعود من دوري درجة الرابعة إلى دوري الدرجة الأولى.