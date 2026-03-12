لوائح الفورمولا 1 الجديدة في «مرمى النيران»

شنغهاي(رويترز)

قال العديد من السائقين قبل سباق جائزة الصين الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 الأسبوع المقبل، إن اللوائح الجديدة الخاصة بمحركات وهياكل السيارات لموسم 2026، أفقدت هذه الرياضة ​قدراً من الجرأة، في الوقت الذي تواجه فيه الفرق صعوبة في التعامل مع أكبر تعديل في القواعد منذ عقود.

أثار السباق الافتتاحي للموسم في أستراليا مطلع الأسبوع الحالي ردود فعل متباينة من المشجعين والسائقين. وأشاد ⁠بعضهم بزيادة في عمليات التجاوز بفضل وضعي «التجاوز» و«التعزيز» الجديدين، بينما قارن آخرون التحركات على المضمار ​بلعبة سباق السيارات «ماريو كارت».

وهناك زيادة في التركيز على استخدام الطاقة وتجديدها بحساب، في ظل ​توليد طاقة ‌كهربائية أكبر هذا الموسم مقارنة بمحركات العام الماضي.

وأدى ⁠هذا إلى ​أن يكون من الأفضل للسائقين في بعض الأحيان، رفع القدم عن دواسة الوقود في المسارات المستقيمة عالية السرعة والانطلاق بسرعة إلى المنعطفات، بدلاً من الضغط على الفرامل، لضمان توفر بطارية كافية لاستخدامها في أماكن أخرى.

وقال بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو في مؤتمر ‌صحفي اليوم الخميس: «اعتدنا على القتال من أجل الحفاظ على حياتنا» بما في ‌ذلك في المنعطف السريع والواسع رقم ثمانية في حلبة شنغهاي، الذي يعد ضمن قائمة المنعطفات المثيرة في مختلف الحلبات حول العالم.

وأضاف «كنا نتحدى نطاقات الفيزياء عند اجتياز تلك المنعطفات، وكان يتعين على ​السائق استخدام كل مهاراته والتحلي بالشجاعة في بعض اللحظات أيضاً».

وقال شارل لوكلير سائق فيراري للصحفيين، إنه استمتع بالتنافس مع جورج راسل سائق مرسيدس في بداية سباق مطلع الأسبوع، الذي فاز به البريطاني، لكنه اتفق على أن اللوائح غيرت ما كان يمنح السائقين ميزة في الحلبة.

وقال السائق القادم من موناكو والفائز بثمانية سباقات «أصبح الأمر معنياً ‌بالاستراتيجية أكثر من ذي قبل، إذ ​كان يتعلق أكثر بمن يكبح السيارة متأخراً في المنافسات».

وأضاف «في الماضي، كان بإمكانك المخاطرة كثيراً والقيام بعمليات تجاوز ناجحة. أما الآن، فالأمر دائماً ما يكون إذا قمت بهذا الأمر الآن، فماذا سيحدث في المسار المستقيم التالي، وفي المسارين المستقيمين التاليين؟».

بدا أوسكار بياستري ​سائق مكلارين وكارلوس ساينز سائق وليامز ‌أقل إعجاباً ⁠باللوائح الجديدة.

وقال بياستري ‌رداً على سؤال عما إذا كان يتفق مع ‌تقييم ألونسو «إنه نوع مختلف جداً من التحديات. الأمر ليس بسيطاً مثل من هو الأكثر إقداماً ومن هو المستعد للقيادة بأقصى سرعة».

وأضاف ⁠السائق الأسترالي «كنت أكثر شجاعة في التجارب التأهيلية وجعلني (التعديل) أبطأ وأبطأ في المسارات المستقيمة» ​في إشارة إلى لفته التي احتل فيها المركز الخامس وحددت ترتيب انطلاقه في السباق الذي أقيم في وطنه.

قال ساينز إن لوائح 2026 تحتاج إلى إعادة النظر قليلاً لجعل التجربة أفضل للسائقين.

وأوضح السائق الإسباني للصحفيين «لا أحب أن أرى السرعة القصوى تنخفض في منتصف المسار المستقيم... لا أحب أن أضطر إلى رفع قدمي عن دواسة الوقود والانزلاق ​في منتصف لفة التجارب التأهيلية، ولا أحب، لنقل، السباق الذي شاهدناه في ملبورن... ​إنه ليس تجاوزاً حقيقياً في فورمولا 1».