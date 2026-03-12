تغييرات فولكسفاجن تصل إلى فولفسبورج

هامبورج د ب أ)

قال أوليفر بلومه، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاجن، إن خطط التوفير وتقليص الوظائف في الشركة قد تمتد أيضاً لتؤثر على نادي فولفسبورج لكرة القدم التابع لها في الدوري الألماني.

وقال بلومه لشبكتي «آر تي في» و «إن تي في»:«نحتاج أيضاً إلى إجراء تحسينات في فولفسبورج. نحن بالفعل نقوم بذلك، وسنراجع كل شيء في نهاية الموسم. أعتقد أن هذا هو الإجراء العادل». ولم يوضح بلومه ما إذا كانت خطط التوفير ستؤثر أيضاً على رعاية الشركة للمنتخب الألماني.

وذكرت مجموعة «فولكسفاجن» في أحدث تقرير مالي لها إنها تعتزم تقليص 50 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2030.

وتملك شركة «فولكسفاجن أيه جي» نادي فولفسبورج بشكل كامل. وفاز الفريق بلقب الدوري في 2009 وكأس ألمانيا في 2015، ولكنه يعاني حالياً حيث يتواجد في المركز الثاني من القاع ويواجه شبح الهبوط.

وقال بلومه:«نحن في موقف حرج مع نادي فولفسبورج. الفريق أفضل مما يعكسه مركزه في جدول الترتيب. لقد خسرنا العديد من المباريات بشكل غير محظوظ». وأضاف:«يجب أن نفكر بإيجابية حالياً وفي المستقبل، في نهاية الموسم، بالطبع سندرس كيف سنمضي قدماً. فولفسبورج هو نادي فولكسفاجن وسيظل كذلك في المستقبل». وفك نادي فولفسبورج ارتباطه بالمدرب دانيال باور والمدير الرياضي بيتر كريستيانسن يوم الأحد الماضي، وعاد ديتر هيكينج، ليصبح ثالث مدرب للفريق هذا الموسم بعقد حتى 30 يونيو المقبل، بعد أن كان قد أشرف على الفريق سابقاً في الفترة من 2013 إلى 2016.