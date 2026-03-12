مبابي يقترب من العودة

مدريد(د ب أ)

يشعر الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني، بتحسن في حالته بعد غياب لما يقرب من 3 أسابيع، بسبب إصابة بالتواء في الركبة، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء، كما سيكون جاهزاً للمشاركة في تجمع منتخب فرنسا خلال شهر مارس الحالي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة «إم آر سي» الفرنسية فإن مبابي 27 عاماً، والذي غاب منذ الخسارة 1/ 2 ضد أوساسونا يوم 21 فبراير الماضي، يشعر الآن لحالة جيدة في التدريبات التي جرت بالأيام الماضية.

وأبدى المقربون من النادي دهشتهم من سرعة تعافيه، فبعد تعرضه لالتواء في الركبة اليسرى، غاب الفرنسي الدولي الذي لعب 94 مباراة مع منتخب بلاده سجل فيها 55 هدفاً، عن آخر 4 مباريات لريال مدريد، بما في ذلك مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري الأبطال ضد مانشستر سيتي والفوز 3/ صفر، والتي اكتفى بمشاهدتها يوم أمس الأربعاء.

وبحضوره في ملعب سانتياغو بيرنابيو، كان مبابي يحتفل مع كل هدف من ثلاثية الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي، حيث إن بطل كأس العالم 2018، عاد لإسبانيا يوم الاثنين، بعد أن أمضى الأسبوع الماضي في باريس، يتعافى من الإصابة مع أعضاء الجهاز الطبي في ريال مدريد الذين كانوا بصحبته. وبمجرد عودته لمدريد، استأنف تدريبات خفيفة يوم الاثنين، بصحبة مدرب اللياقة الذي كان يعمل معه في فرنسا الأيام الماضية، فيما نشر النادي صورا للقائد الفرنسي خلال التدريبات، رغم ذلك خرج من قائمة فريقه اليوم التالي لمواجهة مانشستر سيتي. وفي يوم الأربعاء شوهد مبابي يقود بتدريبات قفز خفيفة، خلال المران، ما يؤكد شعوره التحسن في ركبته، وفقاً لما أعلنه بشكل خاص، وقد يتيح له هذا التحسن أن يكون ضمن حسابات مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي، وقد يتخطى الأمر مجرد مشاركته في معسكر منتخب فرنسا، حيث أنه قد يشارك في ودية البرازيل في الولايات المتحدة يوم 26 مارس، وكولومبيا في يوم 29 من نفس الشهر.