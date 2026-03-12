الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«مجموعة الحرس المحلي» تختتم البطولة الرمضانية برأس الخيمة

«مجموعة الحرس المحلي» تختتم البطولة الرمضانية برأس الخيمة
12 مارس 2026 22:25

رأس الخيمة (وام)
اختتمت قيادة مجموعة الحرس المحلي برأس الخيمة بطولتها الرمضانية، التي أقيمت وسط أجواء تنافسية وروح رياضية عالية بين الفرق المشاركة.
وأسفرت نتائج البطولة عن فوز فريق قيادة مجموعة الحرس المحلي بالمركز الأول، فيما جاء فريق سيراميك رأس الخيمة في المركز الثاني بعد منافسة قوية بينهما.
وفي ختام البطولة، تم تكريم الفرق الفائزة والشركاء والرعاة والمشاركين.
وأكد العميد ركن سليمان عمران سليمان الشميلي قائد قيادة مجموعة الحرس المحلي، أن هذه البطولة الرمضانية تأتي في إطار تعزيز الروابط الأخوية وترسيخ روح الفريق الواحد بين منتسبي المجموعة والمجتمع، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات الرياضية تسهم في نشر ثقافة الرياضة والتواصل المجتمعي في أجواء الشهر الفضيل.
وأضاف أن قيادة مجموعة الحرس المحلي حريصة على تنظيم مثل هذه المبادرات التي تجمع بين الرياضة والتقارب الاجتماعي، متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولات المقبلة.

سيراميك رأس الخيمة
الحرس المحلي
