«ألكاراز 16» إلى نصف نهائي إنديان ويلز

لوس أنجلوس (د ب أ)

مدد نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز سلسلة انتصاراته إلى 16 مباراة متتالية، وبلغ الدور قبل النهائي في منافسات فردي الرجال ببطولة إنديان ويلز للأساتذة لفئة الـ1000 نقطة للمرة الخامسة على التوالي.

وتأهل المصنف الأول عالمياً للمربع الذهبي في البطولة المقامة على الملاعب الصلبة بالولايات المتحدة، عقب فوزه على البريطاني كاميرون نوري بنتيجة 6 / 3 و6 / 4، بدور الثمانية للمسابقة.

وثأر ألكاراز بهذا الفوز من خسارته أمام نوري ببطولة باريس في نوفمبر الماضي، مواصلاً بذلك انطلاقته المثالية في العام الحالي، علماً بأن هذا هو انتصاره السادس على اللاعب البريطاني، مقابل 3 هزائم، في سجل مواجهاتهما. وقال ألكاراز في مقابلة أجريت معه على أرض الملعب عقب اللقاء، الذي استمر ساعة واحدة و33 دقيقة: "أواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع أسلوب نوري. في كل مرة ألعب ضده، يكون الأمر صعباً للغاية بالنسبة لي". أضاف النجم الشاب في تصريحاته، التي نقلها موقع رابطة لاعبي التنس المحترفين "أسلوب نوري مربك بعض الشيء، حيث يتنوع بين تسديدته الأمامية القوية ذات الدوران العلوي العالي جداً، وضربته الخلفية المنخفضة للغاية والمسطحة". وتابع: "أحيانا يكون اللعب ضده صعباً. إنني أحاول إيجاد الضربة المناسبة حينما أواجهه. لقد لعبت جيداً اليوم، لعبت بثبات وبقوة عندما سنحت لي الفرصة. أنا سعيد باللعب بهذا المستوى". وأوضح ألكاراز: "التنس يدور حول اختيار التسديدة المناسبة في حوالي نصف ثانية. أحيانا أخطئ الضربة لأنني لم أخترها بشكل صحيح. لدي في ذهني ما بين سبعة إلى خمسة خيارات، وأحيانا يصعب علي اختيار التسديدة المناسبة". وأصبح ألكاراز، الفائز باللقب عامي 2023 و2024، ثالث لاعب يصل إلى قبل نهائي بطولة إنديان ويلز خمس مرات متتالية، إلى جانب مواطنه المعتزل رافاييل نادال (2013-2006) والنجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش (2016-2011).