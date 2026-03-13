الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ألكاراز 16» إلى نصف نهائي إنديان ويلز

«ألكاراز 16» إلى نصف نهائي إنديان ويلز
13 مارس 2026 12:03

لوس أنجلوس (د ب أ)
مدد نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز سلسلة انتصاراته إلى 16 مباراة متتالية، وبلغ الدور قبل النهائي في منافسات فردي الرجال ببطولة إنديان ويلز للأساتذة لفئة الـ1000 نقطة للمرة الخامسة على التوالي.
وتأهل المصنف الأول عالمياً للمربع الذهبي في البطولة المقامة على الملاعب الصلبة بالولايات المتحدة، عقب فوزه على البريطاني كاميرون نوري بنتيجة 6 / 3 و6 / 4، بدور الثمانية للمسابقة.
وثأر ألكاراز بهذا الفوز من خسارته أمام نوري ببطولة باريس في نوفمبر الماضي، مواصلاً بذلك انطلاقته المثالية في العام الحالي، علماً بأن هذا هو انتصاره السادس على اللاعب البريطاني، مقابل 3 هزائم، في سجل مواجهاتهما. وقال ألكاراز في مقابلة أجريت معه على أرض الملعب عقب اللقاء، الذي استمر ساعة واحدة و33 دقيقة: "أواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع أسلوب نوري. في كل مرة ألعب ضده، يكون الأمر صعباً للغاية بالنسبة لي". أضاف النجم الشاب في تصريحاته، التي نقلها موقع رابطة لاعبي التنس المحترفين "أسلوب نوري مربك بعض الشيء، حيث يتنوع بين تسديدته الأمامية القوية ذات الدوران العلوي العالي جداً، وضربته الخلفية المنخفضة للغاية والمسطحة". وتابع: "أحيانا يكون اللعب ضده صعباً. إنني أحاول إيجاد الضربة المناسبة حينما أواجهه. لقد لعبت جيداً اليوم، لعبت بثبات وبقوة عندما سنحت لي الفرصة. أنا سعيد باللعب بهذا المستوى". وأوضح ألكاراز: "التنس يدور حول اختيار التسديدة المناسبة في حوالي نصف ثانية. أحيانا أخطئ الضربة لأنني لم أخترها بشكل صحيح. لدي في ذهني ما بين سبعة إلى خمسة خيارات، وأحيانا يصعب علي اختيار التسديدة المناسبة". وأصبح ألكاراز، الفائز باللقب عامي 2023 و2024، ثالث لاعب يصل إلى قبل نهائي بطولة إنديان ويلز خمس مرات متتالية، إلى جانب مواطنه المعتزل رافاييل نادال (2013-2006) والنجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش (2016-2011).

أخبار ذات صلة
أكبر طفرة في مسيرتها.. ريباكينا تضمن وصافة التصنيف العالمي
فيدرر.. رجل المليار دولار
كارلوس ألكاراز
ديوكوفيتش
رافاييل نادال
إنديان ويلز
آخر الأخبار
ابحث عن النشأة.. فالفيردي «قلب الأسد» ورجل مدريد الحديدي!!
الرياضة
ابحث عن النشأة.. فالفيردي «قلب الأسد» ورجل مدريد الحديدي!!
اليوم 15:15
«أبوظبي للزراعة» تعزز شراكاتها المؤسسية لدعم منظومة الأمن الغذائي
علوم الدار
«أبوظبي للزراعة» تعزز شراكاتها المؤسسية لدعم منظومة الأمن الغذائي
اليوم 15:07
الثأر والانتخابات الرئاسية يسيطران على قمة برشلونة وإشبيلية
الرياضة
الثأر والانتخابات الرئاسية يسيطران على قمة برشلونة وإشبيلية
اليوم 15:04
«جولي» بطل مهرجان 11 مارس للشطرنج بالعين
الرياضة
«جولي» بطل مهرجان 11 مارس للشطرنج بالعين
اليوم 15:00
«المطارحة» تخطف الأضواء في بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية
الرياضة
«المطارحة» تخطف الأضواء في بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية
اليوم 14:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©