الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
تشيلسي يربط ريس بعقد الست سنوات

تشيلسي يربط ريس بعقد الست سنوات
13 مارس 2026 16:38

لندن(أ ف ب)
وقّع المدافع الدولي ريس جيمس عقداً جديداً مدته ست سنوات مع تشيلسي الإنجليزي بطل مونديال الأندية لكرة القدم، وفقاً لما أعلن ناديه اللندني اليوم.
والتحق جيمس المتخرّج من أكاديمية تشيلسي، بالنادي وهو في السادسة من عمره، وأكد اللاعب البالغ 26 عاماً رغبته في البقاء مع الفريق خلال ما يأمل أن تكون «سنواته الذهبية».
وأحرز جيمس خمسة ألقاب كبرى، بينها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، في أكثر من 200 مباراة بقميص النادي، خاض أكثر من 50 منها بصفته قائداً للفريق.
وقال جيمس في بيان صادر عن النادي «لطالما قلت إنني أريد أن أقضي سنواتي الذهبية هنا، وأؤمن حقاً بأن لدينا كل ما يلزم للبناء على نجاحاتنا السابقة».
وأضاف «أنا متحمس للمستقبل تحت هذه الملكية، والمديرين الرياضيين، والمدرب وجميع أفراد الطاقم، وعلى أمل أن نرفع المزيد من الكؤوس معا خلال السنوات المقبلة».
وكان تشيلسي أحرز مسابقة كونفرنس ليج وكأس العالم للأندية العام الماضي، لكنه فشل في المنافسة بجدية على لقب الدوري الإنجليزي منذ انتقال ملكية النادي إلى اتحاد أميركي عام 2022 بعد رحيل الروسي رومان أبراموفيتش.
ويحتل الفريق حالياً المركز الخامس في الدوري قبل تسع مباريات من النهاية، وتعرض لهزيمة 5-2 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأربعاء.
وقال مديرا تشيلسي الرياضيان بول وينستانلي ولورنس ستيوارت «بالنيابة عن الملاك وكل من يرتبط بتشيلسي، إنها لحظة فخر لنا جميعا أن يمدد ريس عقده».
وأضافا «إنه قائد هذا الفريق داخل الملعب وخارجه».
ومن المتوقع أن يكون جيمس الظهير الأيمن الأساسي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم تحت قيادة الألماني توماس توخيل، بعدما تعافى من سلسلة إصابات.
خاض هذا الموسم 35 مباراة في مختلف المسابقات، وهو أعلى رقم له منذ موسم 2021/2022.

