فرنسا تلاقي ساحل العاج ودياً في نانت 4 يونيو

أبيدجان(أ ف ب)

ستخوض فرنسا مباراة ودية أمام ساحل العاج في 4 يونيو بمدينة نانت، في إطار استعداداتها الأخيرة لكأس العالم 2026، دون أن تعرف بعد هوية منافسها الأخير في 8 يونيو بمدينة ليل قبل السفر إلى الولايات المتحدة، وفق ما أعلن السبت في أبيدجان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو.

وقال ديالو، الذي حضر في العاصمة الاقتصادية الإيفوارية نهائي كأس رابطة الاتحاد بين سيدات ليون وباريس سان جيرمان: "ستكون مباراة تحمل دلالة جميلة للمدربين، فديدييه ديشامب وإيميرس فاي كلاهما من مدرسة نانت، وسيعودان بالتالي إلى مدينة وملعب يعرفانهما جيداً".

وعن المنافس المنتظر لمباراة 8 يونيو في ليل، أوضح ديالو "ننتظر انتهاء ملحق التصفيات المؤهلة للمونديال لمعرفة ما إذا كانت إحدى المنتخبات المشاركة قد تكون هي الخصم"، مشيراً إلى أن لديه "فكرة أو فكرتين" حول هوية المنافس المحتمل.

وسيسافر المنتخب "الأزرق" إلى الولايات المتحدة بعد ظهر 9 يونيو، بحسب ما كان ديالو قد كشف عنه سابقاً في يناير عقب اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد.

وقبل ذلك، سيخوض المنتخب الفرنسي مباراتين وديتين في الولايات المتحدة خلال مارس، الأولى في بوسطن أمام البرازيل في 26 الشهر، والثانية في واشنطن ضد كولومبيا في 29 منه.

وخلال كأس العالم (11 يونيو - 19 يوليو) التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، سيقيم المنتخب الفرنسي معسكره في فندق "فور سيزونز" ببوسطن، على أن يتدرب في ملاعب كلية "بابسون"، وهي مؤسسة تعليمية خاصة تقع على بُعد نحو 30 دقيقة من مركز المدينة.

تلعب فرنسا في المجموعة التاسعة، وتواجه على الساحل الشرقي للولايات المتحدة السنغال في 16 يونيو بضواحي نيويورك، ثم أحد المتأهلين من الملحق بين العراق وبوليفيا وسورينام في 22 يونيو بفيلادلفيا، قبل مواجهة النروج في 26 يونيو ببوسطن.

وسيكشف ديشامب عن قائمة اللاعبين المشاركين في المونديال منتصف مايو.