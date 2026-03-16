الإصابة تبعد شاهين ولوان عن تشكيلة الشارقة

يخضع الثنائي شاهين عبد الرحمن ولوان بيريرا للعلاج بعد الإصابة التي لحقت بهما مؤخراً، ليستمر غيابهما عن عدم مشاركتهما مع فريق الشارقة في مباريات دوري أدنوك للمحترفين، ووضع المدرب البرتغالي خوسيه مورايس البدائل المناسبة لهما بوجود ماورو كاتانيتش ويو مين تشو في مركز شاهين، في حين يدفع بحارب عبدالله أو عثمان كمارا بدلاً من لوان، ومن المتوقع أن يدفع مورايش بوجه آخر في مباراة كلباء من البداية هو المهاجم سالدانا، على أن يلعب كايو لوكاس في طرف الملعب، وسالدانا في مركز المهاجم الصريح «رأس الحربة».

ويبحث المدرب البرتغالي عن الاستقرار المناسب في التشكيلة، ولكن الإصابات وبعض الإيقافات تمنعه من وجود تشكيلة ثابتة في الكثير من الأوقات، وتعتبر مباراة كلباء مهمة للغاية للفريق الملكي الذي يعاني الكثير من المشاكل في الفترة الأخيرة بالخسائر المتكررة في هذا الموسم، التي وصلت إلى 11 هزيمة في 19 مباراة، والانتصار في 6 مباريات فقط والتعادل في مباراتين، مما جعل رصيد «الملك» يتوقف عند 20 نقطة في المركز العاشر، وهو ما يجعل جماهيره تشعر بالقلق من هبوط الفريق للدرجة الأولى في ظل التقارب الكبير في قاع الترتيب، حيث يصل الفارق بين الشارقة وآخر فريق في الترتيب وهو دبا إلى 6 نقاط فقط.

وتحدّث مورايس مع لاعبيه عن ضرورة التركيز الكامل في هذه المرحلة المتبقية من الدوري، مشيراً إلى ضرورة اللعب كل مباراة على أنها نهائي كأس، والاستفادة من كل الفرص المتاحة في المباريات، ويضع المدرب لمساته الأخيرة على التشكيلة وطريقة اللعب في المران الأخير اليوم، قبل خوض مباراة الغد على استاد كلباء.