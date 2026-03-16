لابورتا بعد انتخابه رئيساً لبرشلونة: «لن يوقفنا أحد»



برشلونة (أ ف ب)

أُعيد انتخاب جوان لابورتا رئيساً لنادي برشلونة، متغلِّباً على فيكتور فونت، ليظل على رأس العملاق الكاتالوني متصدّر الدوري الإسباني لكرة القدم حتى عام 2031، وسيستعيد لابورتا (63 عاماً)، الذي كان قد فاز أيضاً على فونت في انتخابات 2021، منصبه في يوليو بعد استقالته قبل أسابيع قليلة كجزء من العملية الانتخابية.

وشارك حوالي 42 في المئة من أعضاء برشلونة في التصويت، أي ما يعادل 48.480 ألف صوت. وحقق لابورتا فوزاً كبيراً بنسبة 68.18 في المئة، مقابل 29.78 في المئة لفونت.

وقال لابورتا بعد إعادة انتخابه لولاية جديدة: «هذه النتيجة تُسعدنا للغاية وتمنحنا قوة هائلة، لدرجة أننا نعجز عن الكلام»، وأضاف: «لن يوقفنا أحد. أنا على يقين بأننا سنشهد في السنوات المقبلة، كما قلت لكم، أوقاتاً مثيرة».

وشدّد لابورتا على أن برشلونة سيركّز على إكمال إعادة بناء ملعب «كامب نو» الذي من المقرر الانتهاء منه عام 2027، أي بعد عام من الموعد المخطط له، بالإضافة إلى مواصلة الدفاع عن النادي ضد أي هجمات خارجية محتملة.

وأضاف الرئيس المنتخب: «صوّت أعضاء النادي لصالح اقتراحنا، وهو أن ندافع جميعاً عن برشلونة ضد كل شيء ومن أي جهة»، كما شكر المدرب الألماني هانزي فليك والمدير الرياضي البرتغالي ديكو، اللذين ساهما في فوز النادي بالثلاثية المحلية الموسم الماضي.

وسبق للابورتا أن ترأّس النادي بين عامي 2003 و2010، في ما يُعتبر العصر الذهبي لبرشلونة، والذي حقق خلاله الثلاثية مع المدرب بيب جوارديولا عام 2009.

وتوجّه عدد من لاعبي الفريق الأول لبرشلونة وفليك للتصويت بعد فوز الفريق على إشبيلية 5-2 في وقت سابق، وانضم إليهم لابورتا عند صناديق الاقتراع.

كان من بين أعضاء النادي الذين أدلوا بأصواتهم لاعب خط وسط برشلونة السابق سيرجيو بوسكيتس، ونجمة برشلونة للسيدات أيتانا بونماتي، الحائزة على جائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات، واللاعب والمدرب السابق تشافي هرنانديس.

وأُقيمت مراكز الاقتراع في ملعب كامب نو، بالإضافة إلى مدن كاتالونية أخرى هي جيرونا وتاراغونا وليدا، وفي أندورا.

شوهد لابورتا يحتفل قبل فرز الأصوات بوقت طويل، كما شوهد وهو يرقص مع لاعبي برشلونة بعد فوزهم الساحق في كامب نو.





