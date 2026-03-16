سفيان رحيمي: إذا أردنا التتويج باللقب علينا الفوز بالديربيات

16 مارس 2026 16:30


معتز الشامي (أبوظبي)
أكد الدولي المغربي سفيان رحيمي، لاعب نادي العين، أن فريقه يتعامل مع المباريات المتبقية من الموسم باعتبارها نهائيات، مشدداً على أهمية تحقيق الفوز في مواجهة الوحدة ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين يوم غد.
وقال رحيمي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إن اللعب لنادٍ بحجم العين يعني دائماً التعامل مع ضغوط المنافسة، مضيفاً «نادي العين فريق كبير، ومن الطبيعي أن تكون هناك ضغوط في هذه المرحلة. المباريات المقبلة بالنسبة لنا بمثابة نهائيات، ولذلك نركز على كل مباراة على حدة».
وأشار لاعب العين إلى أن مواجهة الوحدة تمثل ديربياً قوياً في الدوري، موضحاً «مباراة العين والوحدة دائماً ما تكون مواجهة كبيرة بأجواء جماهيرية مميزة. نعرف أنها مباراة صعبة، لكن هدفنا واضح وهو تحقيق النقاط الثلاث»، وأضاف «إذا أردت التتويج بالدوري يجب أن تفوز في المباريات الكبيرة، وهذه واحدة من تلك المباريات».
وأكد رحيمي جاهزية الفريق لخوض اللقاء، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المرحلة الحالية من الموسم، وقال «جميع اللاعبين مستعدون للدخول إلى المباراة والقتال من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في المنافسة»
وتحدث رحيمي عن الدور الكبير لجماهير العين، قائلا«جماهير العين دائماً حاضرة بقوة، خاصة في المباريات الكبيرة، ونحن نثق في دعمها ومساندتها للفريق»، كما أكد أن المنافسة داخل الفريق تمثل عاملاً إيجابياً، موضحاً «لدينا منافسة شريفة بين جميع اللاعبين، سواء من يبدأ المباراة أو من يشارك من دكة البدلاء. الجميع يعمل من أجل مصلحة الفريق، لذلك سنقدم كل ما لدينا في الملعب من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير العين».

