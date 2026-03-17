الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«يوتيوب» يبث مباريات مختارة من كأس العالم باتفاق مع «فيفا»

17 مارس 2026 20:30

ين (د ب أ)
أعلنت منصة الفيديو عبر الإنترنت «يوتيوب» والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الثلاثاء عن شراكة استراتيجية تتعلق ببطولة كأس العالم للرجال المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ستصبح يوتيوب منصة «مفضلة رسمية» لبطولة كأس العالم، التي تقام في شهري يونيو ويوليو المقبلين، وسيتمكن شركاء البث التقليديون من بث أول عشر دقائق من المباريات، إضافة إلى بعض المباريات كاملة، عبر يوتيوب.
قال ماتياس جرافستورم، الأمين العام لفيفا، في تدوينة عبر «يوتيوب»:«إن هذا التعاون مع يوتيوب يعزّز طموحنا في تعظيم تأثير البطولة عبر المشهد الإعلامي المتطور باستمرار، ومنح الجماهير في كل مكان سهولة الوصول إلى تجربة مشاهدة غامرة لأكبر حدث رياضي فردي في التاريخ».
كما يعمل فيفا أيضاً على إتاحة المزيد من المحتوى من أرشيفه الرقمي عبر القناة الرسمية للاتحاد على يوتيوب، بما في ذلك مباريات تاريخية كاملة.

 

 

