فليك يشيد بعودة ليفاندوفسكي للتألق

برشلونة (د ب أ)

أثنى هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، على اللاعب البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، بعد أن شاهد مساهمته في السباعية الرائعة لبرشلونة، أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن اللاعب البولندي الدولي البالغ من العمر 37 عاماً، سجل ثنائية في الشوط الثاني في المباراة التي فاز بها برشلونة 7 / 2 على نيوكاسل في كامب نو. وسجل ليفاندوفسكي هدفاً برأسه في الدقيقة 56 من ركنية نفذها رافينيا، ثم أضاف هدفه المعتاد بعد خمس دقائق، ليرفع النتيجة إلى 5 / 2 ثم 6 / 2 في المباراة، محطماً أي أمل لنيوكاسل في العودة للمباراة للمرة الثالثة، ومؤكداً تأهل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في دور الثمانية.

وقال فليك:«لدينا الكثير من اللاعبين المهمين بالنسبة لنا، وأنا أفكر دائماً في الفريق. إنه جزء من الفريق وهو لاعب لديه خبرة كبيرة». وأضاف:«في هذه المباراة، هو لا يصدق. إنه أحد أفضل اللاعبين، أفضل المهاجمين. هدفه الأول لا يصدق، لأن مدافعي نيوكاسل أقوياء للغاية في الكرات الثابتة». وأكمل:«كان هذا رائعاً، وهو كان رائعاً، أنا سعيد لأجله لتسجيله هدفين اليوم». ودخل ليفاندوفسكي المباراة مسجلاً هدفين فقط في آخر 10 مباريات، واختار اللحظة المناسبة لإعادة اكتشاف مستواه بينما تراجع أداء نيوكاسل. وقال فليك:«أنا سعيد لأن ليفاندوفسكي لعب بشكل جيد اليوم. كان هذا مهما لأنه يمتلك الكثير من الخبرات في مثل هذه المباراة، هذه المباريات المهمة في دوري الأبطال، وهو يوم جيد في دوري الأبطال لبدء تسجيل الأهداف مجدداً».