ديباي يثير ضجة جديدة في البرازيل بسبب مكالمة هاتفية



ساو باولو (د ب أ)

يواصل النجم الهولندي ممفيس ديباي مهاجم كورينثيانز إثارة الجدل في الصحف ووسائل الإعلام البرازيلية لأسباب عديدة، حيث خطف ديباي الأضواء بهدف رائع سجله قبل أيام قليلة في شباك سانتوس الذي يضم بين صفوفه النجم البرازيلي المخضرم نيمار.

لكن اللاعب الهولندي لم يقدم أداء جيداً في مباراة فريقه أمام فلامنجو، أمس الأحد، وغادر الملعب بعد 22 دقيقة فقط بسبب شكواه من آلام، وطلب استبداله ثم توجه إلى غرفة خلع الملابس. لكن في الشوط الثاني، شوهد ديباي وهو يخوض في مكالمة هاتفية لعدة دقائق على هاتفه المحمول أثناء الجلوس على مقاعد البدلاء حتى اقترب منه أحد أعضاء الجهاز الفني، وطالبه بترك الهاتف.

وأوضح ديباي سبب تصرفه برسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي (إكس)، قائلاً «أريد التأكيد أن هذه المكالمة كانت مع الجهاز الطبي لمنتخب هولندا، وقررت التواجد على مقاعد البدلاء لدعم زملائي رغم أنه كان بإمكاني البقاء في غرفة الملابس بسبب الإصابة»، أضاف «بالتأكيد محبط من نتيجة المباراة، وسنواصل العمل لتحقيق نتائج أفضل في الفترة القادمة».

ويحلم ممفيس ديباي 32 عاماً بالتواجد ضمن قائمة هولندا في كأس العالم، ويتعرض لكثير من الانتقادات بسبب ذلك إضافة إلى الضجة المثارة بشأن راتبه السنوي الضخم حيث يتقاضى 13 مليون يورو وسط صعوبات مالية يعاني منها كورينثيانز الذي يدين للاعبه الهولندي بحوالي 5 ملايين يورو.

وكان ديباي صرح قبل أيام قليلة، قائلاً «أشعر أن الكثيرين يعملون ضد كورينثيانز، لأنه عندما يأتي شخص بمواصفاتي وطباعي وشخصيتي إلى البرازيل، ويبدأ الفريق في النجاح وتتحدث جماهيره عن استعادة الأمجاد والألقاب، وهو أمر لا يعجب بعضهم، أجد من يتحدث عن أمور أخرى مثل تفاصيل تعاقدي، التي لا يتقبلها الناس، ولا يمكن التعليق عليها، فكل شيء مكشوف للجميع، إلا الحقيقة في بعض الأحيان».