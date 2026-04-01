العراق والأراضي المكسيكية.. تاريخ من «المفارقات المونديالية»

عمرو عبيد (القاهرة)

من قلب ملعب مونتيري بمدينة جوادالوبي المكسيكية، أحد الملاعب التي تستضيف مباريات «المونديال»، قطع منتخب العراق آخر تذاكر التأهل إلى كأس العالم، بعد فوزه «التاريخي» على نظيره البوليفي، ليواصل «أسود الرافدين» ارتباطه الغريب بالمكسيك، الذي يحمل الكثير من «المفارقات المونديالية».

وبعدما تأهل العراق إلى كأس العالم عبر بوابة الملعب المكسيكي المونديالي، يعود «أسود الرافدين» إلى البطولة العالمية بعد 40 عاماً من الغياب، للمرة الثانية في تاريخه، حيث كان تأهله الأول في نُسخة 1986، التي احتضنتها المكسيك أيضاً، والطريف أن مونديال 2026 المُقبل تستضيفه 3 دول، بينها المكسيك، التي تُقدّم 3 ملاعب لكأس العالم، تُقام عليها 13 مباراة.

والغريب أن العراق وقع في بطولة 1986 بالمجموعة الثانية، التي تضم «صاحب الأرض»، المكسيك، ولعب معه المباراة الأخيرة في تلك المجموعة، وخسر وقتها «أسود الرافدين» بنتيجة 0-1، قبلها الإقصاء المُبكّر من المونديال القديم، وكان ملعب أزتيكا التاريخي شاهداً على تلك المواجهة الرسمية الوحيدة بين المنتخبين، وهو الملعب الذي يحتضن المباراة الافتتاحية في مونديال الصيف المقبل.

التأهل عبر «البوابة المكسيكية» الحالية، أعاد إلى منتخب العراق ذكريات «مُماثلة» لما حدث قبل 40 عاماً أيضاً، إذ أنه بعدما تجاوز الدور الأول في التصفيات الآسيوية، واجه منتخب الإمارات في الدور التالي، حيث تبادلا الفوز وقتها، كل منهما في ملعب الآخر، حيث فاز «أسود الرافدين» 3-2 على «الأبيض» في دبي، قبل أن يرد له منتخبنا الديْن، لكن انتصار «الأبيض» بنتيجة 2-1، لم يكن كافياً، وتأهل العراق إلى الدور النهائي «الحاسم».

وهو ما يُشبه إلى حد كبير ما حدث في التصفيات الأخيرة، إذ خرج المنتخبان الشقيقان، الإماراتي والعراقي، من الدور الرابع بالتصفيات القارية، ليخوضا معركة أخرى في الدور الخامس الآسيوي من التصفيات المونديالية، وبعد تعادل في الذهاب وفوز عراقي في الإياب، تأهل «أسود الرافدين» إلى المرحلة الأخيرة «الحاسمة» عبر مُلحق عالمي بين القارات، والمُثير أن النتيجة الإجمالية بين «أسود الرافدين» و«الأبيض» كانت 3-2.

وأتت آخر المفارقات «الدرامية» بفوز العراق 2-1 على حساب بوليفيا، خارج الديار، في المكسيك، مثلما كان حال تأهله الأول عام 1986، حيث اضطر لخوض آخر مباريات التصفيات آنذاك خارج أرضه أيضاً، في السعودية، بسبب الحظر المفروض على مبارياته بسبب الحرب، وتمكّن من الفوز على سوريا بنتيجة 3-1، بعد التعادُل السلبي ذهاباً في دمشق.