«ريماس» تهدي هجن الرئاسة «سيف الإمارات» في ختامي المرموم

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الختامي لمهرجان المرموم التراثي 2026، كما شهد السباق الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وخصصت المنافسات لفئة الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وسطرت «ريماس» فصلاً جديداً من فصول الهيمنة التاريخية لشعار هجن الرئاسة، بعدما انتزعت أغلى رموز المهرجان «سيف الإمارات» للحول المفتوح، تحت قيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، مسجلةً توقيتاً زمنياً مميزاً بلغ 11:57:0 دقيقة، لتؤكد أحقية الشعار الأحمر بالسيادة للعام الرابع على التوالي.

وفي صراع الزمول المفتوح، حصد «الريان» بشعار هجن الشيحانية وتحت إشراف المضمر فاران محمد حمد قريع المري «البندقية الذهبية»، بعد أن قطع مسافة الـ 8 كيلومترات في زمن قدره 12:02:4 دقيقة.

بينما ظفرت «أبعاد» بشعار هجن الشيحانية وبتوجيهات المضمر جابر سالم فاران المري بـ «خنجر» الحول المحليات، مسجلة توقيتاً بلغ 12:02:7 دقيقة.

وكان «الذيب» قد افتتح سجل رموز المساء بإهدائه هجن الرئاسة والمضمر سلطان محمد الوهيبي «شداد» الزمول المحليات بتوقيت قدره 12:21:7 دقيقة.

وتوج معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان آل نهيان، الفائزين برموز اليوم الختامي فوق منصة ميدان المرموم.

وتسلم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، «سيف الإمارات» الغالي، تقديراً للإنجاز الفريد الذي حققته «ريماس» والمضمر سلطان محمد الوهيبي.

كما جرى تتويج بقية المضمرين الحائزين على الكؤوس والبنادق والخناجر، ليسدل الستار على واحدة من أقوى نسخ المهرجان الختامي في تاريخ المرموم، مؤكداً ريادة الإمارات في صون وإحياء رياضة الآباء والأجداد.

وقبل انطلاق مراسم تتويج الأبطال، قام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، بتكريم شركة (الطاير للسيارات) الشريك الرسمي لمهرجان ختامي المرموم 2026، حيث تسلّم التكريم حميد مطر الطاير، الممثل الرسمي للشركة، تقديراً لدورهم الرائد وشراكتهم الاستراتيجية في إنجاح هذا العرس التراثي الكبير.