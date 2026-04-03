تعرف على أكثر الحراس حفاظاً على نظافة شباكهم في القرن الـ21

معتز الشامي (أبوظبي)

احتفل حارس المرمى الأسطوري مانويل نوير بعيد ميلاده الأربعين، مؤخراً، حيث حقق الألماني كل الألقاب الممكنة؛ وأبرزها كأس العالم 2014 ودوري أبطال أوروبا (مرتين) مع بايرن ميونيخ.

وبينما يخطف المهاجمون الأضواء عادة، ويتحكم لاعبو الوسط في إيقاع المباريات، إلا أن حراس المرمى هم من يحققون الأرقام القياسية بهدوء، والتي تجسد معنى الثبات والتميز.

ومن أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز إلى رموز الدوري الإسباني، وصولاً إلى جدران الدوري الألماني المنيعة، ظهر حراس مرمى عظام حافظوا على نظافة شباكهم في أكبر خمس دوريات أوروبية منذ عام 2000، ولكن السؤال أين يقع مركز نوير بين هؤلاء العظماء؟.

ويتصدر القائمة الحارس الإيطالي الأسطوري جيانلويجي بوفون، حيث حافظ لاعب يوفنتوس السابق على نظافة شباكه في 263 مباراة من أصل 560 مباراة في الدوريات الخمسة الكبرى مع يوفنتوس وبارما وباريس سان جيرمان.

ويحتل المركز الثاني الإسباني بيبي رينا، الذي حقق 255 مباراة بشباك نظيفة في 665 مباراة مع برشلونة وفياريال وليفربول ونابولي وبايرن ميونيخ وميلان وأستون فيلا ولاتسيو وكومو.

ويأتي في المركز الثالث مانويل نوير برصيد 245 مباراة بشباك نظيفة في 542 مباراة، ولا يزال بإمكان الحارس الألماني تحسين هذا الرقم والارتقاء في القائمة مع بايرن ميونيخ.

ويحتل حارس تشيلسي وأرسنال السابق، بيتر تشيك، المركز الرابع برصيد 231 مباراة بشباك نظيفة من أصل 513 مباراة، بينما يأتي الحارس السلوفيني السابق سمير هاندانوفيتش في المركز الخامس برصيد 204 مباريات بشباك نظيفة من أصل 566 مباراة.

ويحتل هوجو لوريس المركز السادس برصيد 204 مباريات بشباك نظيفة من أصل 579 مباراة. يليه في المركز السابع تيبو كورتوا برصيد 200 مباراة بشباك نظيفة من أصل 465 مباراة، وهو ثاني لاعب في القائمة لا يزال يلعب في الدوريات الخمسة الكبرى.

ويأتي في المركز الثامن حارس أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، برصيد 185 مباراة بشباك نظيفة من أصل 395 مباراة فقط. ويحتل ستيف مانداندا المركز التاسع برصيد 184 مباراة بشباك نظيفة، يليه مواطنه الفرنسي ميكائيل لاندرو في المركز العاشر برصيد 183 مباراة بشباك نظيفة.