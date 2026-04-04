«الشراع والتجديف الحديث» يستعد لـ«الألعاب الشاطئية» بمعسكر مغربي

علي معالي (أبوظبي)

أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، اختيار 5 لاعبين ولاعبات للانضمام إلى معسكر إعداد خارجي في المملكة المغربية، ضمن تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 19 إلى 30 أبريل الجاري.

وأوضح الاتحاد، أن المعسكر سيقام في المركز الوطني للشراع بمدينة المحمدية ويستمر حتى 16 أبريل، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل خوض المنافسات الآسيوية.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من عبدالله الزبيدي، وضحى البشر، ومروى الحمادي، واليازية الحمادي، وسلطان العويس.

ويركّز برنامج الإعداد على تعزيز مستويات الأداء وتجهيز المنتخب للمنافسة في الحدث القاري، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد.

وأكد محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن معسكر المغرب يهدف إلى رفع جاهزية لاعبي المنتخب، تمهيدا للدخول في المنافسات الآسيوية بأفضل مستوى.

وأشار العبيدلي إلى أن المنتخب الوطني يتطلع إلى المنافسة بقوة في هذا المحفل الآسيوي، وليس الاكتفاء بالمشاركة، وذلك انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية للاتحاد والتي تهدف إلى تحقيق الإنجازات ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية.