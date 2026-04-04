عدد اليوم
«الشراع والتجديف الحديث» يستعد لـ«الألعاب الشاطئية» بمعسكر مغربي

«الشراع والتجديف الحديث» يستعد لـ«الألعاب الشاطئية» بمعسكر مغربي
4 ابريل 2026 13:54

علي معالي (أبوظبي)
أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، اختيار 5 لاعبين ولاعبات للانضمام إلى معسكر إعداد خارجي في المملكة المغربية، ضمن تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 19 إلى 30 أبريل الجاري.
وأوضح الاتحاد، أن المعسكر سيقام في المركز الوطني للشراع بمدينة المحمدية ويستمر حتى 16 أبريل، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل خوض المنافسات الآسيوية.
وتضم قائمة المنتخب كلاً من عبدالله الزبيدي، وضحى البشر، ومروى الحمادي، واليازية الحمادي، وسلطان العويس.
ويركّز برنامج الإعداد على تعزيز مستويات الأداء وتجهيز المنتخب للمنافسة في الحدث القاري، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد.

أخبار ذات صلة
السنغال تتقدم باستئناف إلى «كاس» بعد تجريدها من اللقب الأفريقي
منتخب الشراع يعسكر في دبي استعداداً للألعاب الآسيوية

وأكد محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن معسكر المغرب يهدف إلى رفع جاهزية لاعبي المنتخب، تمهيدا للدخول في المنافسات الآسيوية بأفضل مستوى.
وأشار العبيدلي إلى أن المنتخب الوطني يتطلع إلى المنافسة بقوة في هذا المحفل الآسيوي، وليس الاكتفاء بالمشاركة، وذلك انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية للاتحاد والتي تهدف إلى تحقيق الإنجازات ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

آخر الأخبار
النفط
اقتصاد
أسعار النفط تصعد في التداولات المبكرة
اليوم 08:45
إنقاذ 32 مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا
الأخبار العالمية
إنقاذ 32 مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا
اليوم 08:35
شعار مكتب أبوظبي الإعلامي
علوم الدار
الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة "نظم رنين"
اليوم 08:31
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
