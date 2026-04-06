كمارا «4 أهداف» في 3 مباريات متتالية لأول مرة في مسيرته مع الشارقة



علي معالي (أبوظبي)

استعاد فريق الشارقة بريق الانتصارات من جديد، عندما قلب تأخره بهدف أمام الوصل إلى انتصار بهدفين، وهناك العديد من الأرقام التي خرج بها «الملك» من هذه المباراة، لعل أبرزها عودة المهاجم عثمان كمارا إلى سابق عهده في التهديف، حيث استطاع أن يسجّل هدف التعادل لفريقه، والذي أعاد «الملك» للمباراة من جديد، وهو الهدف الرابع على التوالي لكمارا في آخر 3 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين، وهي المرة الأولى التي ينجح فيها اللاعب منذ قدومه إلى الشارقة في أن يهزّ شباك المنافسين 4 مرات في 3 مباريات على التوالي في بطولة الدوري، وكانت أمام النصر، والتي انتهت بفوز «العميد» 2-1، ثم أمام كلباء 2-2، وسجّل هدفي الشارقة كمارا، ثم التفوق على الوصل 2-1، سجّل كمارا هدفاً من الثنائية، ليس هذا فحسب، بل إن مقدار ما سجّله كمارا في آخر 3 مباريات بدوري أدنوك، هو مقدار ما سجّله في 18 مباراة قبل ذلك، وسبق لهذا المهاجم أن هزّ شباك «فهود زعبيل» في الموسم الماضي في مباراة الدور الثاني أيضاً بالإمارة الباسمة، عندما سجّل هدفاً من رباعية «الملك» التي انتهت يومها في الجولة الـ 26 بفوز الشارقة 4-1.

والنقطة الإيجابية الأخرى في المباراة تمثّلت في المدافع خالد الظنحاني الذي سجّل هدف التفوق لفريقه، وهو الهدف الأول له هذا الموسم بالدوري، ويُعتبر خالد أكثر لاعبي فريقه مشاركة هذا الموسم بـ 18 مباراة، بواقع 1451 دقيقة، وفي شوط المباراة الأول أمام الوصل كادت تحدث مشادة بينه وبين حارس المرمى عادل الحوسني، بعد خطأ كاد يكلف الملك كثيراً، لولا يقظة الحوسني، وهو ما دفع خالد الظنحاني إلى الاعتراف بعد مباراة الوصل، قائلاً: «في الشوط الأول مررت بهفوات جعلتني أراجع نفسي بين الشوطين، لأسجل هدفاً جميلاً في مباراة قوية، و3 نقاط مهمة للغاية، وأن اللاعب عندما يمر بعدة خسائر متتالية تؤثّر عليه بطبيعة الحال، خاصة أن الشارقة كبير وله بطولات وتاريخ مشرّف، وبالتالي علينا معالجة الأخطاء والعودة مجدداً لسيرة الملك الأولى».

وجاء فوز الشارقة على الوصل لينقذ البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الشارقة من سلسلة الانتقادات اللاذعة التي طالته مؤخراً، خاصة أنه قبل لقاء الوصل لم يجنِ «الملك» سوى نقطة واحدة بالتعادل مع كلباء 2-2، وقبلها الخسارة من النصر 2-1، ومن الجزيرة بخماسية، ومن عجمان 3-2، ليجد الملك نفسه في موقف لا يليق به في الترتيب.

وعلق مورايش بعد المباراة، قائلاً: «قدّمنا واحداً من أفضل الأشواط هذا الموسم، وهو الثاني الذي قدّمنا خلاله مستوى مميزاً أمام فريق بحجم الوصل، وسعادتي كبيرة بعودة الثقة للاعبي فريقي، وأطالبهم بالاستمرار على هذا المنوال لنهاية الموسم».