الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيران تضع الفيفا في مأزق المشاركة في كأس العالم

7 ابريل 2026 13:28

زيوريخ (رويترز)
قال وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيا مالي، إن الحكومة الإيرانية لن تتخذ قراراً حول مشاركة المنتخب ​الوطني في كأس العالم، إلا بعد تلقي رد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن تغيير مكان إقامة مباريات الفريق.
ويضغط الاتحاد ⁠الإيراني لكرة القدم من أجل نقل مباريات المنتخب الثلاث في ​دور المجموعات بكأس العالم من الولايات المتحدة ​إلى المكسيك، ‌مستشهداً بالموقف العسكري الراهن مع الجانب الأميركي.
وقال الاتحاد الإيراني لكرة القدم الشهر الماضي إنه يجري محادثات مع الفيفا حول تغيير مكان إقامة ‌المباريات، في حين حظرت وزارة الرياضة الإيرانية على ‌المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية، السفر إلى الدول التي تعتبرها معادية حتى إشعار آخر.
لكن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا ​قال الأسبوع الماضي إن إيران ستلعب مبارياتها في كأس العالم كما هو مقرر.
وقال دنيا مالي في مقابلة نشرتها وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية مطلع هذا الأسبوع: "طلبنا المقدم إلى الفيفا لنقل مباريات إيران من ‌الولايات المتحدة إلى المكسيك ​لا يزال قائماً، لكننا لم نتلق رداً بعد".
وأضاف: "إذا تم قبول الطلب، ستكون مشاركة إيران في كأس العالم مؤكدة. ومع ذلك، لم يصدر الفيفا ​أي رد حتى ‌الآن".
وتابع "بصفتي ⁠وزير الرياضة، ‌وبالتعاون مع الاتحاد الإيراني لكرة ‌القدم، سنحافظ على جاهزية المنتخب الوطني لكأس العالم. ومع ذلك، فإن القرار النهائي ⁠سيتخذه مجلس الوزراء".
ومن المقرر أن تلعب إيران جميع ​مبارياتها في المجموعة السابعة بكأس العالم على الأراضي الأميركية، إذ ستلعب ضد نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس، قبل مباراتها الأخيرة ضد مصر في سياتل.
وستقام كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ​في الفترة من 11 يونيو إلى 19 ​يوليو. 

أخبار ذات صلة
قرقاش: موقف الإمارات الواضح تجاه العدوان الإيراني الغاشم يحظى بتقدير واسع في الشارع الخليجي
الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات بشأن مضيق هرمز
كأس العالم 2026
إيران
الولايات المتحدة الأميركية
الفيفا
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 09:49
دائرة الصحة - أبوظبي
علوم الدار
وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: نمضي نحو ترسيخ نموذج صحي استباقي قائم على الرعاية الدقيقة
اليوم 14:47
"الجناح الوطني للدولة" ينظم معرض "وشوشة" في بينالي البندقية مايو المقبل
التعليم والمعرفة
"الجناح الوطني للدولة" ينظم معرض "وشوشة" في بينالي البندقية
اليوم 14:40
سوق العقارات في أبوظبي يسجّل أداءً قياسياً بـ 66 مليار درهم خلال الربع الأول
علوم الدار
سوق العقارات في أبوظبي يسجّل أداءً قياسياً بـ 66 مليار درهم خلال الربع الأول
اليوم 14:28
300 هدف في 99 مباراة.. «ماكينة البايرن» تهدد الريال
الرياضة
300 هدف في 99 مباراة.. «ماكينة البايرن» تهدد الريال
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©