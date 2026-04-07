إيران تضع الفيفا في مأزق المشاركة في كأس العالم

زيوريخ (رويترز)

قال وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيا مالي، إن الحكومة الإيرانية لن تتخذ قراراً حول مشاركة المنتخب ​الوطني في كأس العالم، إلا بعد تلقي رد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن تغيير مكان إقامة مباريات الفريق.

ويضغط الاتحاد ⁠الإيراني لكرة القدم من أجل نقل مباريات المنتخب الثلاث في ​دور المجموعات بكأس العالم من الولايات المتحدة ​إلى المكسيك، ‌مستشهداً بالموقف العسكري الراهن مع الجانب الأميركي.

وقال الاتحاد الإيراني لكرة القدم الشهر الماضي إنه يجري محادثات مع الفيفا حول تغيير مكان إقامة ‌المباريات، في حين حظرت وزارة الرياضة الإيرانية على ‌المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية، السفر إلى الدول التي تعتبرها معادية حتى إشعار آخر.

لكن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا ​قال الأسبوع الماضي إن إيران ستلعب مبارياتها في كأس العالم كما هو مقرر.

وقال دنيا مالي في مقابلة نشرتها وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية مطلع هذا الأسبوع: "طلبنا المقدم إلى الفيفا لنقل مباريات إيران من ‌الولايات المتحدة إلى المكسيك ​لا يزال قائماً، لكننا لم نتلق رداً بعد".

وأضاف: "إذا تم قبول الطلب، ستكون مشاركة إيران في كأس العالم مؤكدة. ومع ذلك، لم يصدر الفيفا ​أي رد حتى ‌الآن".

وتابع "بصفتي ⁠وزير الرياضة، ‌وبالتعاون مع الاتحاد الإيراني لكرة ‌القدم، سنحافظ على جاهزية المنتخب الوطني لكأس العالم. ومع ذلك، فإن القرار النهائي ⁠سيتخذه مجلس الوزراء".

ومن المقرر أن تلعب إيران جميع ​مبارياتها في المجموعة السابعة بكأس العالم على الأراضي الأميركية، إذ ستلعب ضد نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس، قبل مباراتها الأخيرة ضد مصر في سياتل.

وستقام كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ​في الفترة من 11 يونيو إلى 19 ​يوليو.