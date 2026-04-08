قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
برشلونة وأتلتيكو في ورطة: «فريق كامل» مُهدَّد بالغياب عن الإياب

8 ابريل 2026 13:15


معتز الشامي (أبوظبي)
يواجه برشلونة وأتلتيكو مدريد خطر غياب «فريق كامل» عن مواجهة الإياب بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي العملاقان الإسبانيان مساء اليوم الأربعاء، في مباراة الذهاب، على ملعب كامب نو.
إضافة إلى غياب بابلو باريوس ومارك بيرنال بسبب الإصابة، سيغيب ما يصل إلى 10 لاعبين، عن مباراة الإياب حال حصولهم على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب، حيث سيُحرم هؤلاء اللاعبون من المشاركة في مباراة الإياب الثلاثاء المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، حيث سيتنافس الفريقان على التأهل إلى نصف النهائي.
ولنبدأ بلاعبي أتلتيكو مدريد المُعرّضين للإيقاف، حيث ارتفع عدد اللاعبين الذين استدعاهم دييجو سيميوني، والذين يواجهون خطر الغياب عن مباراة الإياب، إلى سبعة.
ويعد خط الدفاع الأكثر تضرراً: 3 مدافعين في قلب الدفاع (مارك بوبيل، كليمو لينجليه، روبين لو نورماند)، وظهير أيسر (ماتيو روجيري)، وظهير أيمن (ماركوس يورينتي، رغم أن لديه فرصة جيدة للعب في خط الوسط). وتكتمل القائمة بـ جوليانو سيميوني، وتياجو ألمادا، الذي كان متورطاً في تدخُّل بيرنال في مباراة الدوري الإسباني، وهو التدخل الذي أثار جدلاً تحكيمياً واسعاً.
لذلك، سيخضع أتلتيكو مدريد لاختبار حقيقي من قبل الحكم الروماني ستيفان كوفاتش. وبغضّ النظر عن حقيقة أن أتلتيكو لم يحقق أي فوز تحت قيادة هذا الحكم، يجدر التذكير بأنه أشهر 7 بطاقات صفراء في مباراتهم بدوري أبطال أوروبا ضد جالاتا سراي، يناير الماضي. وسيُضعف تكرار هذا الأداء من حيث الإنذارات فريق سيميوني بشدة في مباراة الإياب.
وفي حالة برشلونة، ورغم أن عدد اللاعبين المعرضين للإيقاف أقل، إلا أن هناك عدة لاعبين يبرزون كلاعبين ذوي أهمية بالغة. لا بدّ من البدء بلامين يامال، أحد أبرز نجوم هانسي فليك، والذي يُعد غيابه خسارة فادحة (خاصة مع إصابة رافينيا).
وإلى جانب مارك كاسادو، يُعد فيرمين لوبيز اللاعب الأساسي الآخر في البلوجرانا، والذي قد يتعرض للإيقاف ببطاقة صفراء واحدة، فهو ركيزة أساسية في هذا الفريق، ولاعب قد تؤدي حماسته إلى حصوله على بطاقة صفراء، وبالتالي منعه من السفر إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو.
ومع ذلك، وبعد ما شاهدناه في مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري الإسباني، من المؤكد أنها ستكون مباراة بدنية قوية. وقد أظهر كلا الفريقين ذلك بالفعل في جميع مبارياتهما هذا الموسم (4 مباريات حتى الآن في الدوري الإسباني وكأس الملك). ولا يبدو أن مستوى الحماس هذا سيقل خلال الـ 180 دقيقة الحاسمة المقبلة، والتي ستُحدد أي الفريقين سيحجز مكانه بين الأربعة الكبار في أوروبا. 

