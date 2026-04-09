9 حكام عرب لقيادة مباريات مونديال 2026

9 ابريل 2026 21:47

نيقوسيا(أ ف ب)
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تسعة حكام عرب من أصل 52 حكماً رئيساً لإدارة مباريات مونديال 2026 الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بحسب ما أعلن الخميس.
من قارة آسيا، سيشارك القطري عبد الرحمن الجاسم، السعودي خالد الطريس، الأردني أدهم مخادمة والإماراتي عمر آل علي. ومن أفريقيا، سمّى فيفا كلاً من الجزائري مصطفى غربال، المغربي جلال جيد، الموريتاني دحان بيده، المصري أمين عمر والصومالي عمر عبد القادر عرتن.
وأعلن فيفا أسماء 52 حكماً و88 حكماً مساعداً و30 حكماً من حكام الفيديو من ستة اتحادات قارية و50 اتحاداً وطنياً.
وستشهد النهائيات مشاركة 48 منتخباً (رقم قياسي) وإجراء 104 مباريات في ثلاث دول مضيفة بين 11 يونيو و19 يوليو.
ولم تتضمن القائمة اسم الكونغولي الديموقراطي جان جاك ندالا، الذي أشرف على نهائي كأس أمم أفريقيا الأخير بين المغرب المضيف والسنغال وشهد فوضى كبيرة.
وقال بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة حُكام فيفا «الحُكام الذين تم اختيارهم هم الأفضل على مستوى العالم، حيث كانوا ضمن مجموعة أوسع من الحُكام الذين جرى تحديدهم وتمت متابعتهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية».
تابع الإيطالي «جرى تقييم أدائهم بانتظام في المباريات المحلية والدولية. وقد تلقّى الحكام المختارون دعماً شاملاً من مدربينا المتخصصين في اللياقة البدنية ومن طواقمنا الطبية، بمن في ذلك اختصاصيو العلاج الطبيعي واختصاصيو في الدعم النفسي، وسيستمرون في تلقي هذا الدعم. ذلك أن هدفنا يتمثل في ضمان وصولهم إلى ميامي في 31 مايو وهم في أفضل حالة بدنية وذهنية ممكنة».
ويضم الفريق التحكيمي 41 حَكماً إضافياً مقارنة بنسخة قطر 2022، كما تم اختيار 6 حكمات.
وسيتم استخدام تقنية خط المرمى، ونسخة متطورة من التكنولوجيا الشبه آلية لتحديد وضعيات التسلل، إلى جانب تقنية الكرة المتصلة بالتكنولوجيا، فيما سيتمكن المشجعون، للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، من رؤية مجريات اللعب من منظور الحَكم داخل أرضية الملعب بفضل استخدام تقنيات جديدة.
وسيتخذ الفريق التحكيمي من ميامي مقراً له، حيث سيلتقي الحكام الذين تم اختيارهم في ندوة تحضيرية تمتد لعشرة أيام ابتداء من 31 مايو. وبعد هذه الفعالية، سينتقل حُكام الفيديو إلى دالاس، التي ستحتضن المركز الدولي للبث، بينما سيبقى حُكام المباريات والحُكام المساعدون وطاقم الدعم في ميامي.
وسيشهد الحدث الكروي تطبيق حزمة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز إيقاع المباريات والحد من إضاعة الوقت، والتي كان قد اعتمدها المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب) خلال اجتماعه العام السنوي الـ 140 في فبراير، إلى جانب اعتماد التعديلات الثلاثة التي تم إدخالها على بروتوكول نظام حَكم الفيديو المساعد (في ايه آر).

أخبار ذات صلة
الأرجنتين تختتم الاستعداد للمونديال بوديتي هندوراس وآيسلندا
إنجلترا تختبر الجاهزية للمونديال أمام نيوزيلندا وكوستاريكا
كأس العالم 2026
حمدان بن مبارك
آخر الأخبار
رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
علوم الدار
رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
اليوم 21:20
الأرجنتين تختتم الاستعداد للمونديال بوديتي هندوراس وآيسلندا
الرياضة
الأرجنتين تختتم الاستعداد للمونديال بوديتي هندوراس وآيسلندا
10 ابريل 2026
إنجلترا تختبر الجاهزية للمونديال أمام نيوزيلندا وكوستاريكا
الرياضة
إنجلترا تختبر الجاهزية للمونديال أمام نيوزيلندا وكوستاريكا
10 ابريل 2026
«البرلمان الإماراتي للطفل» و«المتطوع الصغير» يحتفلان بـ«اليوم العالمي للتوحد»
الترفيه
«البرلمان الإماراتي للطفل» و«المتطوع الصغير» يحتفلان بـ«اليوم العالمي للتوحد»
10 ابريل 2026
هزاع بن زايد: دام الأمان وعاش العلَم يا إماراتنا
علوم الدار
هزاع بن زايد: دام الأمان وعاش العلَم يا إماراتنا
اليوم 23:46
