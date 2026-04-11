البطاقات الحمراء معضلة برشلونة في دوري أبطال أوروبا



معتز الشامي (أبوظبي)

تعد البطاقات الحمراء في دوري أبطال أوروبا بمثابة ضربة قاضية لبرشلونة، ففي المواسم الأخيرة، دفع البلوجرانا ثمناً باهظا للطرد في مباريات البطولة الأوروبية الأهم للأندية.

واضطر لاعبون، مثل كوبارسي وأراوخو وإريك جارسيا إلى مغادرة الملعب مبكراً، وفي معظم الحالات، كانت العواقب وخيمة على الفريق. كما شهد الدوري الإسباني حالات طرد للاعبين، ولكن بتأثير أقل.

وفي أبريل عام 2024، وصل برشلونة إلى ملعب مونتجويك الأولمبي، لخوض مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، متقدماً بنتيجة 3-2 من مباراة الذهاب.

كانت الأجواء حماسية للغاية بين جماهير برشلونة، وازدادت حماستهم عندما افتتح رافينيا التسجيل مبكراً. إلا أن آمالهم تبددت بطرد أراوخو بالبطاقة الحمراء المباشرة قبل مرور نصف ساعة. لم يستطع برشلونة الصمود طوال هذه المدة، وتلقى في النهاية هزيمة قاسية بنتيجة 4-1، ليودع البطولة.

وفي الموسم الماضي، طرد إريك جارسيا في أول مباراة بدوري أبطال أوروبا، بعد مرور 11 دقيقة فقط من بداية المباراة. كان طرد اللاعب الكاتالوني حاسما، ورغم مقاومة برشلونة، إلا أنه خسر في النهاية بنتيجة 2-1. كما طرد كوبارسي في مباراة الذهاب من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا في الدقيقة 22. خاض برشلونة مباراة صعبة، لكنه تمكن من تحقيق الفوز 1-0 وتأهل إلى الدور التالي بعد فوزه 3-1 على ملعب مونتجويك الأولمبي.

وهذا الموسم، طُرد لاعبان من برشلونة في أوروبا، وفي كلتا الحالتين، خسر الفريق المباراة. تلقى أراوخو بطاقة حمراء أمام تشيلسي في دور المجموعات، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، قبل نهاية الشوط الأول، عندما كان البلوجرانا متأخرا بهدف دون رد بعد هدف عكسي سجله جول كوندي. كانت البطاقة الأولى بسبب الاعتراض، والثانية بسبب تدخل متهور على كوكوريلا. مع ذلك، لم يقتصر أثر هذا الطرد في ستامفورد بريدج على الهزيمة فحسب، بل كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للأوروجوياني، الذي غاب عن الملاعب لمدة شهر بسبب مشاكل نفسية وضغوط ذهنية، حيث طلب إجازة للحفاظ على صحته العقلية إثر تعرضه لانتقادات شديدة.

وفي مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة، كان كوبارسي هو من غادر الملعب مبكراً، حيث تلقى بطاقة حمراء مباشرة لارتكابه خطأ ضد جوليانو عندما كان آخر مدافع في الملعب. في البداية، أشهر الحكم له بطاقة صفراء، لكن بعد مراجعة اللقطة بناء على طلب تقنية الفيديو المساعد (VAR)، غير البطاقة. انتهى الأمر بالخطأ الذي أدى إلى الطرد بتسجيل الهدف الأول لأتلتيكو، الذي غادر ملعب كامب نو متقدما بنتيجة 2-0، ما منحه الأفضلية قبل مباراة الإياب يوم الثلاثاء.

أما في الدوري الإسباني، تلقى لاعبو برشلونة عدة بطاقات حمراء، لكن لم تكن أي منها بنفس أهمية ما حدث في دوري أبطال أوروبا. فقد طرد كل من، بيدري، ودي يونج، وإريك جارسيا في الليجا، وإن لم تكن العواقب وخيمة. أما البطاقة الحمراء الأبرز فكانت تلك التي تلقاها كاسادو أمام سيلتا فيجو، والتي تركت الفريق يلعب ب10 لاعبين في الدقيقة 82، والنتيجة 0-2، قبل أن يتمكن سيلتا من إدراك التعادل.