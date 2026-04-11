السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
مفاجاة مدوية في الدوري الإنجليزي.. بورنموث يسقط أرسنال

11 ابريل 2026 17:44

 
لندن (د ب أ)

انتزع فريق بورنموث فوزاً صعباً من مضيفه أرسنال 2 - 1 في المباراة، التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
انتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم بورنموث بهدف سجله إيلي كروبي في الدقيقة 17، وتعادل أرسنال بهدف سجله فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني سجل بورنموث الهدف الثاني عن طريق أليكس سكوت في الدقيقة 74.
ورفع بورنموث رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع، محققاً انتصاره العاشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في 15 مباراة.
في المقابل، توقف رصيد أرسنال عند 70 نقطة في صدارة الترتيب، متلقياً خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والتعادل في سبع.
ويمكن لمانشستر سيتي، الوصيف، أن يقلص الفارق بينه وبين أرسنال إلى ست نقاط في حال فوزه على تشيلسي غداً الأحد.

