السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفركوزن يهزم دورتموند ويقرب بايرن من لقب البوندسليجا

11 ابريل 2026 19:46


برلين (د ب أ)
أسدى باير ليفركوزن صنيعا كبيرا لبايرن ميونخ المتصدر بفوزه على ملعب بوروسيا دورتموند بهدف اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).
ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 73 نقطة وسيوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه دورتموند إلى 12 نقطة حال فوزه في وقت لاحق اليوم على مضيفه سانت باولي، قبل خمس جولات من نهاية الموسم.
وفي باقي المباريات فاز لايبزج على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 1 /صفر واينتراخت فرانكفورت على مضيفه فولفسبورج 2 /صفر وهايدنهايم على ضيفه يونيون برلين 3 /1.
وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك سيطر دورتموند على الاستحواذ في الدقائق الأولى، وكاد المدافع الجزائري رامي بنسبعيني أن يفتتح التسجيل مبكرا، لكن محاولته تحولت إلى ركنية، واستمر ضغط دورتموند، حيث أنقذ لويك بادي هدفا محققا من على خط المرمى بعد تسديدة من دانييل سفينسون في الدقيقة 18.
ومع مرور الوقت، بدأ باير ليفيركوزن في الدخول لأجواء اللقاء، وهدد مرمى جريجور كوبيل عبر إبراهيم مازا وكريستيان كوفاني، وفي الدقيقة 42، نجح روبرت أندريتش في تسجيل هدف المباراة الوحيد بتسديدة صاروخية من مسافة 28 مترا تقريبا سكنت الزاوية السفلى لمرمى كوبيل.
وأضاع الغيني سيرهو جيراسي فرصة ذهبية لإدراك التعادل لدورتموند برأسية مرت فوق العارضة في الدقيقة 58.
وكاد باتريك شيك أن يضاعف النتيجة للضيوف في الدقيقة 61، لولا براعة كوبيل في التصدي.
وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة ضاعت فرصة محققة لدورتموند عندما أرسل كارني تشوكويميكا كرة متقنة إلى جيراسي، الذي استلم الكرة ببراعة قبل أن يطلق تسديدة يسارية صاروخية ارتدت بقوة من العارضة.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©