بورنموث يعلن رحيل مدربه إيراولا نهاية الموسم



لندن (د ب أ)

أعلن نادي بورنموث المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز أن مدربه الإسباني أندوني إيراولا سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي 2025 / 2026، ليضع حداً لمسيرة ناجحة مع الفريق استمرت على مدار ثلاث سنوات.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن إيراولا منذ تعيينه، ظل الفريق منافساً في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق رقماً قياسياً من النقاط برصيد 56 نقطة في موسم 2024 / 2025، وهو ما ترتب عليه احتلال النادي أعلى ترتيب له بالمسابقة وهو المركز التاسع الذي سبق أن حققه من قبل أيضاً.

وأوضح بورنموث أن إيراولا لعب دوراً حيوياً في تأسيس هوية النادي بالدوري الإنجليزي، وقد اكتسب تميزاً واضحاً بفضل أسلوبه التقدمي في اللعب والتزامه بتطوير المواهب الناشئة والراسخة على حد سواء.

كما أكد النادي أيضاً على أن باولو دي لا توري مدرب اللياقة البدنية سيرحل هو الآخر بنهاية الموسم الحالي.

وتولى المدرب الإسباني قيادة بورنموث عام 2023، خلفاً للمدرب جاري أونيل آنذاك، لكن من المقرر أن ينتهي عقده هذا الصيف، فيما أفادت مصادر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن المفاوضات بشأن تجديد العقد لم تكلل بالنجاح.

كانت إدارة بورنموث ترغب بشدة في الإبقاء على إيراولا مع الفريق، لكنها لم تتمكن من التوصل لاتفاق مع المدرب الشاب /43 عاما/، وفقاً لبي بي سي، هذا يعني أن إيراولا، الذي يعتبر أحد أبرز المدربين في أوروبا حالياً، سيرحل عن بورنموث مجاناً في نهاية الموسم الحالي.

وقضى إيراولا 12 عاماً في النادي الباسكي كلاعب، وشارك في أكثر من 400 مباراة بمختلف المسابقات.

ويعتقد أن رغبة عائلته في العودة إلى إسبانيا كانت من بين العوامل التي أخذها إيراولا في الاعتبار عند اتخاذ قراره.

يشار إلى أن بورنموث يحتل المركز الحادي عشر بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً برصيد 45 نقطة من 32 مباراة.