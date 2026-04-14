الرياضة

برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا رغم فوزه على أتلتيكو مدريد

برشلونة
15 ابريل 2026 01:19


مدريد (د ب أ)
ودع برشلونة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم الفوز 2 / 1 على مضيفه أتلتيكو مدريد، مساء أمس الثلاثاء، في إياب دور الثمانية للمسابقة الأوروبية.
واستفاد أتلتيكو مدريد من فوزه ذهاباً في معقل الفريق الكتالوني بهدفين دون رد، لينتزع بطاقة التأهل لقبل النهائي متفوقًا بنتيجة 3 / 2 في مجموع المباراتين.
في معقل الفريق المدريدي، تقدم برشلونة بهدفي لامين يامال وفيران توريس في الدقيقتين 4 و24، وقلص الفريق المدريدي الفارق بهدف النيجيري آديمولا لوكمان في الدقيقة 31.
وكافح برشلونة كثيراً في الشوط الثاني، ولكنه تأثر بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد مدافعه إيريك جارسيا في الدقيقة 79 ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل من تقنية حكم الفيديو المساعد «فار».
وبذلك ينتظر أتلتيكو مدريد الفائز من آرسنال الإنجليزي ضد سبورتنج لشبونة، اليوم الأربعاء، علماً بأن الفريق اللندني فاز ذهابا خارج أرضه بهدف.
وتفوق أتلتيكو على برشلونة للمرة الثانية هذا الموسم في البطولات الإقصائية، حيث أطاح به من قبل نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز 4 / صفر ذهابا، والخسارة صفر / 3 إيابا.
وأطاح الفريق المدريدي بالعملاق الكتالوني من الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال للمرة الثالثة بعد تفوقه عليه في عامي 2014 و2016.

أخبار ذات صلة
سان جيرمان حامل اللقب يجدد فوزه على ليفربول في دوري الأبطال
بيلينجهام عن مواجهة بايرن في «الأبطال»: «إما كل شيء أو لا شيء»
برشلونة
أتلتيكو مدريد
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
آخر الأخبار
برشلونة
الرياضة
برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا رغم فوزه على أتلتيكو مدريد
15 ابريل 2026
سان جيرمان حامل اللقب يجدد فوزه على ليفربول في دوري الأبطال
الرياضة
سان جيرمان حامل اللقب يجدد فوزه على ليفربول في دوري الأبطال
15 ابريل 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يرجح عقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال يومين في باكستان
15 ابريل 2026
ماركو روبيو متوسطاً السفيرين الإسرائيلي واللبناني في مقر وزارة الخارجية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: محادثات إسرائيل ولبنان فرصة تاريخية لتحقيق سلام دائم
15 ابريل 2026
جندي أوكراني خلال إطلاق قذيفة في منطقة زابوريجيا
الأخبار العالمية
هجمات روسية واسعة على أهداف أوكرانية
15 ابريل 2026
