«ريبلز رومانس» يتأهب لمغامرة أميركية جديدة

عصام السيد (أبوظبي)

ارتفعت وتيرة التحضيرات من جانب جودلفين لتجهيز «ريبلز رومانس» للدفاع عن لقبه، في سباق هاردويك ستيكس في مهرجان رويال أسكوت، قبل أن يوجّه المدرب شارلي أبلبي أنظاره مجدداً نحو غزو أميركا مع نجمه المتألق.

ويُعد هذا الحصان، البالغ من العمر ثماني سنوات، من أكثر الخيول شعبيةً في السنوات الأخيرة، وهو المفضّل لدى الجميع في مولتون بادوكس وجودلفين، وقد حقق فوزه الحادي والعشرين في مسيرته اللامعة، عندما فاز في سباق «سوبر ساترداي» في ميدان أواخر فبراير.

ومع ذلك، تغيّب عن مواجهة مرتقبة مع «كالانداجان» في ليلة كأس دبي العالمي، حيث أشار مدربه إلى أن محطته التالية ستكون في رويال أسكوت في يونيو.

وصرّح أبلبي لوكالة الأنباء البريطانية: «سيشارك في سباق هاردويك وأعتقد أن السباق هو المكان الأمثل لعودته إلى المنافسة من جديد».

وفاز «ريبلز رومانس» ثلاث مرات في الولايات المتحدة على مر السنين، بما في ذلك مرتان في سباق بريدرز كاب تيرف، وكاد يحقق فوزه الثالث في نفس السباق في ديل مار في نوفمبر الماضي.

ويبدو أنه قد يعبر المحيط الأطلسي مجدداً هذا الصيف، حيث يطمح أبلبي إلى المشاركة في سباق «سورد دانسر» في ساراتوجا، والذي سُمّي تكريماً للمدرب الراحل كريستوف كليمنت، أحد أبرز مدربي السباق، وهو السباق الذي فاز به مدرب نيوماركت للمرة الأولى مع «إل كوردوبس» عام 2025.

وأضاف أبلبي: «خطتي طويلة الأمد هي محاولة الفوز بسباق «سورد دانسر» في أميركا، لطالما تمنيت الفوز بهذا السباق معه، وقد حاولنا ذلك قبل عامين (عام 2023)، لكنه لم يُحالفه الحظ بعد تعرّضه لحادث في السباق التجريبي. سيكون من الرائع الفوز بهذا السباق مع حصان مثله».