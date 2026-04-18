تعديل تاريخي على درع البوندسليجا يضيف 32 عاماً من الأبطال

معتز الشامي (أبوظبي)

بات درع الدوري الألماني، المعروف باسم «مايسترشاله»، على موعد مع نسخة جديدة بعد عملية تطوير شاملة، تهدف إلى استيعاب أسماء الأبطال لعقود قادمة، في خطوة تعكس استمرارية التاريخ وتراكم الإنجازات في الدوري الألماني.

ويأتي هذا التعديل في توقيت مثالي، مع اقتراب بايرن ميونيخ من التتويج بلقب الدوري للمرة الثالثة عشرة خلال 14 موسماً، حيث أصبح نقش اسمه على الدرع يتطلب مساحة إضافية لم تكن متوفرة في التصميم الحالي.

وأصبحت النسخة الجديدة من الدرع أكبر حجماً وأكثر وزناً، بعد تفكيكها بالكامل وإعادة تركيبها بعناية، لإضافة حلقة خارجية جديدة تتيح مساحة لنقش أسماء الأبطال حتى عام 2049، أي ما يقارب 32 عاماً إضافياً، وبذلك، يصل قطر الدرع إلى 56 سنتيمتراً، بينما يتجاوز وزنه 11 كيلوجراماً.

ويعود تاريخ الدرع الألماني إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تم تقديم «مايسترشاله» لأول مرة في موسم 1948-1949، ليحل محل كأس «فيكتوريا» الذي كان يُمنح للأبطال بين عامي 1903 و1944، قبل أن يختفي خلال الحرب ويتم العثور عليه لاحقاً بعد إعادة توحيد ألمانيا.

وكانت النسخة الأولى من الدرع، التي صمّمتها الفنانة الألمانية إليزابيث تريسكوف، مصنوعة من الفضة ومزينة بأحجار كريمة، مع لوحات تحمل أسماء الأبطال منذ بداية القرن العشرين. ومع مرور الوقت، خضع الدرع لعدة تعديلات، أبرزها في عام 1981 بإضافة حلقة جديدة، ثم إعادة تصميمه في 2009 لزيادة مساحة النقش حتى عام 2025.

أما التحديث الأخير، فقد نفّذته شركة ألمانية تُعَد إحدى أقدم شركات صناعة الفضة في البلاد، والتي قامت بتفكيك الدرع إلى أجزائه الدقيقة، وتنظيفه وصقله، قبل إضافة الحلقة الجديدة التي تتيح خمسة أسطر إضافية من النقوش في كل لوحة، بدلاً من ثلاثة فقط.

ولم يكن هذا التعديل مجرد إجراء فني، بل ضرورة فرضها الواقع، خاصة مع هيمنة بايرن ميونيخ على المسابقة في السنوات الأخيرة، حيث يتصدر الفريق جدول الترتيب بفارق 12 نقطة قبل خمس جولات من النهاية، كما سجّل رقماً قياسياً بتسجيله 105 أهداف في 29 مباراة، متجاوزاً رقمه التاريخي السابق (101 هدف) في موسم 1971-1972.

وبينما يستعد الفريق البافاري لحسم اللقب رسمياً، سيكون أول من يرفع النسخة الجديدة من الدرع، في لحظة تجمع بين الحاضر والمستقبل، وتؤكد أن تاريخ الكرة الألمانية لا يتوقف عند إنجاز، بل يواصل التمدد عبر أجيال جديدة من الأبطال.