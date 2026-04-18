السبت 18 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كاريك لا يستبعد عودة راشفورد إلى يونايتد

18 ابريل 2026 15:07

لندن(أ ف ب)
رفض مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، استبعاد إمكانية عودة ماركوس راشفورد إلى أولد ترافورد، عند انتهاء فترة إعارته إلى نادي برشلونة الإسباني.
ولم يشارك الدولي الإنجليزي مع "الشياطين الحمر" منذ ديسمبر 2024، قبل أن يُنهي الموسم الماضي معاراً إلى أستون فيلا، ليعود هذا الموسم وينتقل إلى النادي الكتالوني على سبيل الإعارة.
ويقدّم اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً مستويات لافتة مع بطل إسبانيا، غير أن تفعيل بند الشراء النهائي من قبل الـ"بلاوجرانا"، والبالغ 35.2 مليون دولار أميركي، لا يزال غير محسوم.
ويضع هذا الوضع مستقبل راشفورد في دائرة الغموض، خصوصاً مع اقتراب مشاركته مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية.
ويتبقى في عقده مع مانشستر يونايتد عامان، مع وجود بند يسمح بزيادة راتبه بنسبة 25% في حال تأهل النادي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وعند سؤاله عن احتمال عودة اللاعب، قال كاريك للصحفيين: "أعتقد فقط أن هناك قرارات يجب اتخاذها مع مرور الوقت فيما يتعلق ببعض الأمور، وبالطبع ماركوس موجود في هذا الوضع".
وأضاف "لكن في هذه المرحلة لم يُتخذ أي قرار. وسيتم اتخاذه، لأنه لا بد من ذلك في وقت ما، لكن في هذه المرحلة لا يوجد ما يُقال".
ويملك مانشستر يونايتد فرصة لتعزيز حظوظه في التأهل إلى المسابقة القارية المرموقة في حال فوزه على تشيلسي السبت.
ومن المتوقع أن يعود لاعب الوسط كوبي ماينو من الإصابة، ليكون ضمن حسابات كاريك في مباراة ستامفورد بريدج، بعد أن أصبح عنصراً أساسياً في تشكيلته.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©