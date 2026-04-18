المرأة الحديدية تتلقى الخسارة الأولى في «البوندسليجا»

برلين (رويترز)

تعرض فريق يونيون برلين للخسارة ​2-1 على أرضه أمام فولفسبورج اليوم السبت، ما منح مدربتهم الجديدة ماري-لويز ⁠إيتا، أول مدربة دوري الدرجة الأولى ​الألماني لكرة القدم، بداية ​سيئة ‌مع الفريق.

وتم تعيين ⁠إيتا، ​المدربة السابقة لفريق تحت 19 عاماً، كمدربة مؤقتة الأسبوع الماضي بعد إقالة شتيفن باومجارت، ‌إذ ستشرف على الفريق الأول للرجال ‌حتى نهاية الموسم قبل أن تنتقل إلى فريق السيدات بالنادي.

وأصبحت ​إيتا أول مدربة مساعدة في دوري الدرجة الأولى الألماني مع نادي يونيون في عام 2023، لكن تعيينها ‌هذه المرة أثار ​أيضاً بعض التعليقات المهينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أدانها النادي.

وضع باتريك فيمر فريق فولفسبورج ​المهدد ‌بالهبوط ⁠في ‌المقدمة في الدقيقة 11، قبل أن يضاعف جينان بيتشينوفيتش تقدم ⁠الضيوف بعد دقيقة واحدة من بداية ​الشوط الثاني.

تمكن أصحاب الأرض من تقليص الفارق بهدف سجله أوليفر بيرك في الدقيقة 86، لكنهم لم يتمكنوا من ​تسجيل هدف التعادل.