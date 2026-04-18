الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لاتسيو يقدم هدية ثمينة لإنتر بالفوز على نابولي

لاتسيو يقدم هدية ثمينة لإنتر بالفوز على نابولي
18 ابريل 2026 22:18

روما(أ ف ب)
قدم لاتسيو هدية ثمينة إلى إنتر المتصدر بفوزه على مطارده المباشر ومضيفه نابولي حامل اللقب 2-0، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وافتتح لاتسيو التسجيل باكراً وتحديداً بعد 6 دقائق من صافرة البداية، بعد تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء من الهولندي كينيث تايلور إلى ماتيو كانشيلييري، الذي كان خالياً تماماً من الرقابة فهز الشباك.
وضاعف الفريق الزائر النتيجة مع بداية الشوط الثاني بفضل الصربي الكرواتي توما باسيتش (57).
وأهدر لاتسيو ركلة جزاء بعدما استغل لاعبوه خطأً دفاعياً، عندما وجد الهولندي تيجاني نوسلين نفسه في مواجهة مباشرة مع الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش، قبل أن يتعرض للإعاقة من الخلف من قبل السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا، فنفذها القائد زاكاني ماتيا وتصدى لها ببراعة حارس نابولي (31).
وبات نابولي يتأخر بفارق 12 نقطة عن إنتر الفائز على كالياري 3-0 الجمعة في افتتاح المرحلة، فأصبحت آمال النادي الجنوبي ضئيلة في الاحتفاظ باللقب، في حين تحتدم المنافسة على مركز الوصافة إذ تفصله عن ميلان ثلاث نقاط فقط، قبل أن يحلّ "روسونيري" ضيفاً على فيرونا الأحد (66 مقابل 63).
كما يتأخر يوفنتوس صاحب المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن نابولي قبل مباراته أمام ضيفه بولونيا الأحد أيضاً.
ومُني رجال المدرب أنتونيو كونتي بخسارتهم الأولى بعد سلسلة من 6 مبارياتهم في جميع المسابقات لم يتذوقوا خلالها طعم الخسارة (5 انتصارات).
من جهة أخرى، لم يعد لدى لاتسيو ما ينافس عليه في الدوري هذا الموسم، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 47 نقطة، متأخراً بفارق 10 نقاط عن المراكز الستة الأولى، في وقت يستعد رجال المدرب ماوريتسيو ساري لمواجهة أتالانتا في نصف نهائي الكأس المحلية الأربعاء المقبل.
وواصل بارما انتفاضته بفوز ثمين على مضيفه أودينيزي 1-0.
وسجل البديل الفرنسي نيستا إلفيج هدف اللقاء الوحيد بعد 6 دقائق من نزوله إلى أرض الملعب في الدقيقة 46.
وهي المباراة الثالثة دون خسارة لفريق بارما بعد تعادلين في المرحلتين الماضيتين أمام لاتسيو ونابولي بالنتيجة ذاتها 1-1، وذلك منذ خسارته أمام كريمونيزي 0-2 في المرحلة الثلاثين، رافعاً رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث عشر ومبتعداً أكثر عن مراتب الهبوط.
في المقابل، واصل أودينيزي هدر النقاط حيث مُني بخسارته الثانية توالياً، بعدما سقط أمام ميلان 0-3 في المرحلة الماضية، كما لم يذق طعم الفوز للمباراة الثالثة توالياً (تعادل مع كومو سلباً في المرحلة 31) فتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©