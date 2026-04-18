الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اتحاد الكرة يختتم مهرجان البراعم مواليد 2018

18 ابريل 2026 22:24

دبي (الاتحاد)
اختتم اتحاد الإمارات لكرة القدم، مساء اليوم، فعاليات مهرجان البراعم لمواليد 2018، الذي أُقيم عبر ثمانية تجمعات خلال الفترة من 11 أكتوبر 2025 حتى 18 أبريل 2026، بمشاركة 432 لاعباً يمثلون 18 فريقاً، جرى توزيعهم على أربع مجموعات.
وشهد اليوم الختامي فهد إسماعيل الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، ويحيى خلف المطروشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات، وقاما بتتويج اللاعبين المشاركين.
وضمت قائمة الفرق المشاركة أندية، الوحدة، الجزيرة، العين، الوصل، النصر، شباب الأهلي، عجمان، الشارقة، الإمارات، حتا، العربي، الفجيرة، كلباء، الذيد، الجزيرة الحمراء، وفالكون.
وخلال المهرجان، تم تنظيم 256 مباراة على ملاعب الأندية المشاركة، فيما استضاف ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد في دبي التجمع الختامي، الذي جاء تتويجاً لسلسلة من المنافسات، التي تهدف إلى التركيز على أهمية اللعب الجماعي والروح الرياضية بين اللاعبين.
من جهته، أكد فهد إسماعيل الحوسني، أن مهرجان البراعم يمثل محطة أساسية في مسيرة تطوير كرة القدم الإماراتية، مشيراً إلى أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بالفئات السنية، باعتبارها النواة الحقيقية لمستقبل اللعبة.
وقال: "نحرص من خلال هذه المهرجانات على توفير بيئة مناسبة تتيح للأطفال التعبير عن مواهبهم، واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب غرس قيم الانضباط والعمل الجماعي والروح الرياضية".
وأضاف: "المشاركة الواسعة والمستويات التي شاهدناها تعكس حجم الجهود المبذولة من الأندية والأجهزة الفنية، وهو ما يعزز ثقتنا بمستقبل مشرق لكرة القدم الإماراتية، في ظل وجود هذه القاعدة من المواهب المتميزة".

أخبار ذات صلة
أطاح بوريرام ويلاقي ماتشيدا.. شباب الأهلي إلى نصف نهائي «النخبة الآسيوية»
بسبب «الهاتف الجوال».. إعادة مباراة في الدوري المصري
العين
شباب الأهلي
الوحدة
اتحاد الكرة
آخر الأخبار
بارينيتشيا يحطم رقم بادينيس في كأس إسبانيا بعد 74 عاماً
الرياضة
بارينيتشيا يحطم رقم بادينيس في كأس إسبانيا بعد 74 عاماً
اليوم 23:54
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين استهداف قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان
اليوم 23:25
الشيوخ يحضرون حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد عبدالله حميدان الزعابي برأس الخيمة
علوم الدار
الشيوخ يحضرون حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد عبدالله حميدان الزعابي برأس الخيمة
اليوم 23:18
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
اليوم 23:11
سالم وماجد بن سلطان يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد عبدالله الزعابي
علوم الدار
سالم وماجد بن سلطان يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد عبدالله الزعابي
اليوم 23:07
