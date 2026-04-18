اتحاد الكرة يختتم مهرجان البراعم مواليد 2018

دبي (الاتحاد)

اختتم اتحاد الإمارات لكرة القدم، مساء اليوم، فعاليات مهرجان البراعم لمواليد 2018، الذي أُقيم عبر ثمانية تجمعات خلال الفترة من 11 أكتوبر 2025 حتى 18 أبريل 2026، بمشاركة 432 لاعباً يمثلون 18 فريقاً، جرى توزيعهم على أربع مجموعات.

وشهد اليوم الختامي فهد إسماعيل الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، ويحيى خلف المطروشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات، وقاما بتتويج اللاعبين المشاركين.

وضمت قائمة الفرق المشاركة أندية، الوحدة، الجزيرة، العين، الوصل، النصر، شباب الأهلي، عجمان، الشارقة، الإمارات، حتا، العربي، الفجيرة، كلباء، الذيد، الجزيرة الحمراء، وفالكون.

وخلال المهرجان، تم تنظيم 256 مباراة على ملاعب الأندية المشاركة، فيما استضاف ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد في دبي التجمع الختامي، الذي جاء تتويجاً لسلسلة من المنافسات، التي تهدف إلى التركيز على أهمية اللعب الجماعي والروح الرياضية بين اللاعبين.

من جهته، أكد فهد إسماعيل الحوسني، أن مهرجان البراعم يمثل محطة أساسية في مسيرة تطوير كرة القدم الإماراتية، مشيراً إلى أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بالفئات السنية، باعتبارها النواة الحقيقية لمستقبل اللعبة.

وقال: "نحرص من خلال هذه المهرجانات على توفير بيئة مناسبة تتيح للأطفال التعبير عن مواهبهم، واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب غرس قيم الانضباط والعمل الجماعي والروح الرياضية".

وأضاف: "المشاركة الواسعة والمستويات التي شاهدناها تعكس حجم الجهود المبذولة من الأندية والأجهزة الفنية، وهو ما يعزز ثقتنا بمستقبل مشرق لكرة القدم الإماراتية، في ظل وجود هذه القاعدة من المواهب المتميزة".