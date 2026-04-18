الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
بارينيتشيا يحطم رقم بادينيس في كأس إسبانيا بعد 74 عاماً

18 ابريل 2026 23:54

إشبيلية (أ ف ب)
سجّل المهاجم الدولي أندير بارينيتشيا أسرع هدف في تاريخ المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم، عندما منح فريقه ريال سوسييداد التقدم على أتلتيكو مدريد (1-0) بعد 14 ثانية فقط السبت في إشبيلية.
واستغل الجناح الباسكي عرضية من البرتغالي جونزالو جيديش، اللاعب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي، في أول هجمة من المباراة على الملعب الأولمبي "لا كارتوخا" في إشبيلية، وحوّل الكرة برأسه على يمين الحارس الأرجنتيني خوان موسو كاسراً الرقم القياسي السابق (17 ثانية) الذي يعود إلى عام 1952، والمسجل باسم لاعب فالنسيا السابق مانويل بادينيس.
وعادل أتلتيكو مدريد بقيادة مهاجمه الدولي الفرنسي السابق أنطوان جريزمان، الذي يحلم بإحراز أول لقب له في كأس الملك مع ناديه المفضل قبل رحيله المعلن هذا الصيف إلى أورلاندو في الولايات المتحدة، النتيجة في الدقيقة 19 عبر تسديدة زاحفة من داخل المنطقة للنيجيري أديمولا لوكمان، قبل أن يعاود سوسيداد التقدم عبر ميكيل أوبارزايال في اللقاء الذي يقام حالياً في نهائي كأس ملك إسبانيا.

أخبار ذات صلة
كأس إسبانيا.. أتلتيكو لتتويج مسيرة جريزمان باللقب أمام سوسييداد
برشلونة يجدد شكواه إلى «يويفا» بشأن التحكيم أمام أتلتيكو
الإمارات تدين استهداف قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان
اليوم 23:25
الشيوخ يحضرون حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد عبدالله حميدان الزعابي برأس الخيمة
علوم الدار
الشيوخ يحضرون حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد عبدالله حميدان الزعابي برأس الخيمة
اليوم 23:18
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
اليوم 23:11
سالم وماجد بن سلطان يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد عبدالله الزعابي
علوم الدار
سالم وماجد بن سلطان يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد عبدالله الزعابي
اليوم 23:07
