بارينيتشيا يحطم رقم بادينيس في كأس إسبانيا بعد 74 عاماً

إشبيلية (أ ف ب)

سجّل المهاجم الدولي أندير بارينيتشيا أسرع هدف في تاريخ المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم، عندما منح فريقه ريال سوسييداد التقدم على أتلتيكو مدريد (1-0) بعد 14 ثانية فقط السبت في إشبيلية.

واستغل الجناح الباسكي عرضية من البرتغالي جونزالو جيديش، اللاعب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي، في أول هجمة من المباراة على الملعب الأولمبي "لا كارتوخا" في إشبيلية، وحوّل الكرة برأسه على يمين الحارس الأرجنتيني خوان موسو كاسراً الرقم القياسي السابق (17 ثانية) الذي يعود إلى عام 1952، والمسجل باسم لاعب فالنسيا السابق مانويل بادينيس.

وعادل أتلتيكو مدريد بقيادة مهاجمه الدولي الفرنسي السابق أنطوان جريزمان، الذي يحلم بإحراز أول لقب له في كأس الملك مع ناديه المفضل قبل رحيله المعلن هذا الصيف إلى أورلاندو في الولايات المتحدة، النتيجة في الدقيقة 19 عبر تسديدة زاحفة من داخل المنطقة للنيجيري أديمولا لوكمان، قبل أن يعاود سوسيداد التقدم عبر ميكيل أوبارزايال في اللقاء الذي يقام حالياً في نهائي كأس ملك إسبانيا.