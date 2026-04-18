أعمال الشغب تفسد قمة الشمال الألماني

بريمن (رويترز)

أشعل مشجعو هامبورج ألعاباً نارية داخل الملعب واشتبكوا مع ​الشرطة، في ختام المباراة التي فاز فيها فيردر بريمن بنتيجة 3-1 على منافسه الزائر، في ⁠قمة الشمال بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ​اليوم السبت.

ومع صراع الفريقين لتجنب ​الهبوط، ‌تصاعدت التوترات داخل الملعب وخارجه، ⁠وأنهى ​هامبورج المباراة بعشرة لاعبين. كما طُرد مساعدا مدربي هامبورج وفيردر بريمن في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وعقب صفارة النهاية ‌مباشرة، أشعل مشجعو هامبورج ألعاباً نارية، وأطلقوا ‌مقذوفات عبر الملعب صوب مدرجات مشجعي الفريق المضيف، كما أشعلوا النيران، قبل أن ​تتدخل الشرطة لإخلاء المدرجات، مما أدى إلى اشتباكات مع مشجعي الفريق الزائر.

وسقطت بعض الألعاب النارية على مسافة قريبة من لاعبي بريمن، الذين كانوا ‌لا يزالون على أرض ​الملعب في ذلك الوقت.

وقال دانييل ثيون مدرب بريمن، الذي سبق له تدريب هامبورج في الماضي، في المؤتمر ​الصحفي الذي ‌أعقب ⁠المباراة: «عندما يتم ‌تجاوز الحدود، لا يكون ‌لمثل هذه التصرفات مكان في ملاعب كرة القدم».

وأضاف: «كانت هناك ⁠مخاطر كبيرة للغاية لحدوث إصابات. رأيت ​أن بعض المقذوفات أصابت لاعبين بجوارنا».

ورفع هذا الفوز رصيد بريمن إلى 31 نقطة في المركز الـ 14، متساوياً مع هامبورج الذي يحتل المركز الـ 13، مع ​تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم.