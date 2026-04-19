كيف ستؤثّر نتيجة مباراة مان سيتي وآرسنال على صراع لقب البريميرليج؟



معتز الشامي (أبوظبي)

يواجه مانشستر سيتي فريق أرسنال في مباراة قد تحدّد مصير الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع أن أرسنال ليس بحاجة للفوز على مان سيتي اليوم، إلا أن ذلك سيقرّبه كثيراً من لقب الدوري. لكن ماذا لو تعادل، أو حتى خسر، على ملعب الاتحاد؟ وكيف ستؤثِّر نتيجة المباراة على فرص الفريقين في الفوز بلقب البريميرليج؟

وتُرجّح شبكة «أوبتا» فوز أرسنال بنسبة 35.8%، في حين تصل نسبة فوز مان سيتي بنسبة 37.7%. لا يُعد الفوز في هذه المباراة أمراً حاسماً لآرسنال، لكنه سيخفف من توترهم بالتأكيد.

ويمكن استخلاص بعض الثقة من تاريخ مواجهاتهم الأخيرة ضد فريق بيب جوارديولا، حيث لم يخسر أرسنال في آخر 5 مباريات له أمام السيتي في الدوري (فوزان و3 تعادلات)، بعد أن خسر آخر 12 مباراة جمعتهما في الدوري.

وإذا خسر السيتي الليلة، فسيتأخر عن أرسنال بـ 9 نقاط مع تبقِّي 6 مباريات. هذا يعني أن أرسنال سيحتاج إلى حصد 10 نقاط كحدٍّ أقصى من مبارياته الخمس الأخيرة ليضمن لقبه الأول في البريميرليج منذ موسم 2003-2004.

وسيرفع فوز أرسنال إلى فرصه المتوقعة في الفوز باللقب إلى 98%، فيما ستكون فرص مان سيتي ضئيلة للغاية، حيث تبلغ 2%.

ويُعد ملعب الاتحاد من أصعب الملاعب. لم يهزم السيتي في آخر 14 مباراة له على أرضه في الدوري منذ خسارته 2-0 أمام توتنهام في مباراته الافتتاحية في أغسطس.

كما أن سجلّه على ملعب الاتحاد أمام أرسنال ممتاز، فمنذ هزيمته 2-0 في يناير 2015 تحت قيادة مانويل بيليجريني، لم يخسر على أرضه أمامه في الدوري. ولم يهزم في 10 مباريات متتالية على أرضه في الدوري، حيث فاز في 7 وتعادل في 3.

ويعني التعادل أن أرسنال قد تجاوز أصعب مباراة متبقية له، وسيظل متقدماً بـ6 نقاط على السيتي. سيظل أمام فريق جوارديولا مباراة مؤجّلة ضد كريستال بالاس، ولكن حتى لو فاز بها، سيظل بحاجة إلى أن يخسر أرسنال 3 نقاط على الأقل في مبارياته الخمس المتبقية ليحظى بفرصة لتجاوزه في الترتيب.

لذلك، فإذا انتهت هذه المباراة بالتعادل، فإن توقعات «أوبتا» ترجّح كفة أرسنال للفوز باللقب بنسبة أكبر (89%) مما هي عليه قبل المباراة (85.7%)، فيما تبلغ نسبة السيتي 11%.

وسيجعل فوز مان سيتي في هذه المباراة المنافسة على اللقب مثيرة للغاية، حيث سيُقلّص الفارق مع أرسنال إلى 3 نقاط، مع احتفاظ السيتي بمباراة مؤجلة. كما سيُحسّن الفوز على أرسنال فارق أهداف السيتي، الذي يقل حالياً بـ3 أهداف عن فريق أرتيتا.

وحتى حال فوز السيتي، سيظل أرسنال المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب، لكن ذلك سيقلّل من فرصه المتوقعة إلى 69% من 85.7%، فيما تصل نسبة فوز مان سيتي 31%.

وسيحتاج مان سيتي للفوز بـ3 نقاط أكثر من أرسنال في مبارياته المتبقية، رغم امتلاكه مباراة مؤجّلة (ضد كريستال بالاس)، وهذا يكفي بالكاد لإنهاء الموسم متساوياً في النقاط مع أرسنال. وسيكون فارق الأهداف هو العامل الحاسم.

وبناء على تصنيف «أوبتا»، فإن متوسط قوة خصوم أرسنال المتبقين أقل من متوسط قوة خصوم السيتي. لذا، قد يكون من الأسهل على أرسنال تحقيق فارق أهداف أفضل في تلك المباريات المتبقية. من الواضح أن فوز السيتي سيثير الحماس والترقب، لكن أرسنال سيظل في وضع أفضل.