الوصل يفرض الأفضلية.. سيدات «الأصفر» بطلات دوري الطائرة

الوصل يفرض الأفضلية.. سيدات «الأصفر» بطلات دوري الطائرة
19 ابريل 2026 11:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)
تُوِّج فريق سيدات نادي الوصل بلقب دوري السيدات للكرة الطائرة لموسم 2025-2026، بعد أن جدّد تفوّقه في إياب الدور النهائي على ضيفه نادي الشارقة لرياضة المرأة بنتيجة 3-0، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس السبت على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل في دبي، ليحسم اللقب عن جدارة واستحقاق، بعدما كان قد فاز بالنتيجة ذاتها في مباراة الذهاب بالشارقة.
وحسمت «سيدات الوصل» مواجهة الإياب بنتائج الأشواط (25-17,25-22,25-19)، ليحتفلن بالتتويج بدرع الدوري والميداليات الذهبية، بحضور الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، وعوض صالح المنصوري، عضوي مجلس إدارة اتحاد الطائرة.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حصد فريق خورفكان لرياضة المرأة المركز الثالث بعد فوزه على أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3-1، في لقاء قوي جاءت أشواطه (25-23,21-25,25-23,25-20)، علماً بأن خورفكان كان قد حسم مواجهة الذهاب أيضاً لصالحه بنتيجة 3-2.
وشهد دوري السيدات في الموسم الجاري 2025-2026 ارتفاع عدد الفرق المشاركة إلى 15 فريقاً، في مؤشّر واضح على اتساع قاعدة المشاركة وتطور مستوى المنافسة، حيث ضمت القائمة: الوصل، الشارقة لرياضة المرأة، خورفكان لرياضة المرأة، أكاديمية فاطمة بنت مبارك، أبوظبي للسيدات، إيليت، إيليت وولفز، سنتركس، إيبيك، أسبيريا، لينكس، ستار، أبوظبي سبايكرز، الجامعة الأميركية، وريو، واعتذر فريقا الجامعة الأميركية وريو عن عدم استكمال المسابقة لظروف خاصة.
ويعكس تتويج الوصل استمرار حالة التنوع في أبطال دوري السيدات خلال المواسم الأخيرة، حيث تُوِّج فريق الشارقة لرياضة المرأة بلقب موسم 2023-2024، فيما حصد فريق الجامعة الأميركية في دبي لقب موسم 2024-2025 بعد فوزه في النهائي على الشارقة 3-1، ليؤكد الدوري حيويته وتنافسه المفتوح بين عدة فرق.

 

