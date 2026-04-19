الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
عدد اليوم
عدد اليوم
إستوديانتس يتصدر الدوري الأرجنتيني

إستوديانتس يتصدر الدوري الأرجنتيني
19 ابريل 2026 12:30

 

بوينس آيرس (د ب أ)
اقتنص فريق إستوديانتيس دي لا بلاتا صدارة المجموعة الأولى من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بعد فوزه الثمين خارج ملعبه على مضيفه إستيتوتو دي كوردوبا 1/ صفر، فجر اليوم الأحد، بالمرحلة الرابعة عشرة.
يدين إستوديانتيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه برايان أجيري الذي سجّل هدف المباراة الوحيد، ليرفع إستوديانتيس رصيده إلى 27 نقطة في القمة، متقدماً بفارق نقطتين على ملاحقه فيليز سارسفيلد، الذي سيحلّ ضيفاً على سان لورينزو غداً الاثنين، ضمن منافسات الجولة 15.
وفي مباراة أخرى، ضمن المجموعة ذاتها، استعاد إنديبندينتي نغمة الانتصارات بفوزه على ديفينسا إي جوستيسيا 3/1، ليرتقي بهذا الفوز إلى المركز الخامس في ترتيب المجموعة الأولى.
تقدم الضيوف عن طريق آرون موليناس في الدقيقة الثامنة من ضربة جزاء، لكن ردّ إنديبيندينتي لم يتأخر طويلاً، حيث أدرك جابرييل أفالوس التعادل في الدقيقة 15 من ضربة جزاء أيضاً. وقبل نهاية الشوط الأول، نجح ميكائيل جوتيريز في تسجيل الهدف الثاني لصاحب الأرض في الدقيقة 29.
وفي الشوط الثاني، حاول ديفينسا إي جوستيسيا العودة في النتيجة، إلا أن دفاع إنديبيندينتي ظلّ صامداً حتى حسم لاوتارو ميلان الفوز بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وفي منافسات المجموعة الثانية، تغلّب أرجنتينوس جونيورز على أتلتيكو توكومان بهدف سجّله توماس مولينا في الدقيقة 61.

إستوديانتس
كوردوبا
الدوري الأرجنتيني
