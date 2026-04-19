الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوريرام يُربك حسابات «الفرسان» و7 دقائق تصنع الفارق

19 ابريل 2026 14:33


معتز الشامي (أبوظبي)
لم يكن تأهُّل شباب الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة أمس الأول، بالفوز 3-2 على حساب بوريرام يونايتد التايلاندي، وذلك للمرة الثانية في تاريخه والأولى بعد نسخة 2015 التي حلّ فيها وصيفاً، أمراً سهلاً كما توحي الفوارق على الورق بين الفريقين.
فالفرسان الذي تتجاوز قيمته السوقية 42 مليون يورو ويضم نخبة من نجوم الصف الأول، وجد نفسه في اختبار معقّد أمام بوريرام، الذي لا تتجاوز قيمته 12 مليون يورو، لكنه لعب بشخصية أكبر من الأرقام، واستطاع أن يعادل النتيجة في الوقت الأصلي ويذهب باللقاء للوقت الإضافي.
وعكست بداية المباراة تفوّق «الفرسان»، سواء في النتيجة أو السيطرة، لكن التحول الحقيقي جاء بعد الدقيقة 60، عندما انخفض إيقاع الفريق بشكل واضح، الأرقام تكشف ذلك بوضوح، رغم تفوّق شباب الأهلي في الالتحامات الهوائية (63%) والأرضية (60%)، إلا أن الفريق فقد توازنه في إدارة إيقاع المباراة، وارتكب 18 خطأً مقابل 16، ما منح المنافس فرصاً متكررة للعودة.
واللافت أن الفريق التايلاندي استغل لحظات التراجع بأقصى كفاءة، ففي غضون 7 دقائق فقط، سجّل هدفين، مستفيداً من التحولات السريعة والضغط على أخطاء التمركز، ولم تكن ركلة الجزاء في الدقيقة 64 سوى بداية الانهيار الجزئي، قبل أن يأتي هدف التعادل نتيجة ضعف التغطية الدفاعية.
وعلى مستوى الفاعلية الهجومية، ورغم أن شباب الأهلي تفوّق في إجمالي التسديدات (17 مقابل 12) والتسديدات على المرمى (6 مقابل 3)، إلا أن أرقام «الأهداف المتوقعة» تعكس تقارباً نسبياً (1.89 مقابل 1.37)، ما يؤكد أن بوريرام لم يكن بعيداً عن التسجيل، بل كان أكثر تنظيماً في لحظات الحسم.
ولعب الدفاع أيضاً دوراً مزدوجاً، فشباب الأهلي حقق نسبة تدخلات ناجحة مرتفعة (93%)، لكنه في المقابل سمح بمساحات خطيرة في فترات قصيرة، وهو ما استغلّه المنافس بذكاء.
وفي النهاية، لم يكن الفارق بين الفريقين في الجودة الفردية، بل في إدارة اللحظات، حيث لعب بوريرام بتركيز عالٍ واستغل كل فرصة، بينما احتاج شباب الأهلي إلى وقت إضافي وخبرة أكبر لحسم المواجهة، لكن الرسالة الأوضح هي أنه في كرة القدم الحديثة، القيمة السوقية لا تحسم المباريات، بل التفاصيل الصغيرة تفعل ذلك.

أخبار ذات صلة
ماتشيدا زيلفيا.. «حلم ياباني» يهدّد «الفرسان» في نصف نهائي النخبة
شباب الأهلي.. خطوة نحو نهائي «نخبة آسيا»
شباب الأهلي
دوري أبطال آسيا
دوري النخبة
دوري أبطال آسيا للنخبة
الفرسان
آخر الأخبار
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
علوم الدار
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
اليوم 12:45
صقر غباش ونائب رئيس البرلمان الأردني يجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية الغاشمة
علوم الدار
صقر غباش ونائب رئيس البرلمان الأردني يجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية الغاشمة
اليوم 15:54
"طرق دبي" تفتتح توسعة شارع حصة لرفع سعة المرور وتحسين الربط بين المحاور الرئيسية
علوم الدار
"طرق دبي" تفتتح توسعة شارع حصة لرفع سعة المرور وتحسين الربط بين المحاور الرئيسية
اليوم 15:45
ماتشيدا زيلفيا.. «حلم ياباني» يهدّد «الفرسان» في نصف نهائي النخبة
الرياضة
ماتشيدا زيلفيا.. «حلم ياباني» يهدّد «الفرسان» في نصف نهائي النخبة
اليوم 15:45
سيميوني بعد خسارة كأس الملك: الجماهير بحاجة إلى الانتصارات وليس الرسائل
الرياضة
سيميوني بعد خسارة كأس الملك: الجماهير بحاجة إلى الانتصارات وليس الرسائل
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©