14 رمية ثلاثية.. رقم قياسي في تاريخ السلة الإماراتية بتوقيع عمر العامري



علي معالي (أبوظبي)

سجّل عمر خالد العامري، لاعب شباب الأهلي، رقماً قياسياً هو الأول في تاريخ كرة السلة الإماراتية، بـ 14 رمية ثلاثية، في مباراة فريقه أمام الوحدة في ذهاب ربع نهائي كأس الإمارات، والتي انتهت لمصلحة «الفرسان» بنتيجة 127-72، ليكون هذا الرقم (14 رمية ثلاثية)، هو الأول بملاعبنا منذ انطلاقة لعبة كرة السلة عام 1977، ليضع عمر خالد العامري نفسه في السجلّ الذهبي للرميات الثلاثية في تاريخ اللعبة بالدولة.

والطريف أن هذا الرقم (14 رمية بمعدل 42 نقطة)، جاء في سلة الفريق الذي بدأ معه مشواره ونشأته مع اللعبة في 1998، عندما كان صغيراً، وقبل أن ينتقل مع والده خالد العامري باللعب مع فريق الشارقة بداية من 2004، عندما تم إيقاف نشاط اللعبة بنادي الوحدة في 2003، واحتفى لاعبو شباب الأهلي وجهازهم الفني والإداري باللاعب عمر خالد في غرفة خلع الملابس بهذا الإنجاز التاريخي الكبير، مؤكدين دعمهم الكبير لهذه الموهبة التي أكدت أنها الأفضل في ملاعبنا في تاريخ كرة السلة في الرميات الثلاثية.

ويعتبر نادي شباب الأهلي المحطة الثالثة في مسيرة عمر خالد العامري (34 عاماً)، بعد بدايته مع نادي الوحدة في أبوظبي، ثم الانتقال إلى الشارقة، وفي الموسم الماضي انتقل إلى شباب الأهلي، وخلال مشواره الطويل في الملاعب كان مثالاً للاعب الملتزم، سواء مع الأندية التي لعب لها، وكذلك في منتخبنا الوطني الذي حقق معه عدداً من الإنجازات على المستوى الخليجي والعربي.

وكان عمر خالد قد سجّل من قبل 8 رميات ثلاثية في مباراة واحدة، وجاءت في سلة نادي النصر، في مباراة فريقه بالدور الثاني من بطولة الدوري، ولكن هذه المرة وصل إلى 14 رمية يُمكن وصفها بالتاريخية، ويرى عمر خالد أن هذا لا يتحقق بالصدفة، قائلاً: «أتدرّب على الرميات الثلاثية بشكل دائم، وساعدني كثيراً على هذا الأمر سعيد عتيق المدرب المساعد في نادي شباب الأهلي، وهو ما جعلني أصل إلى هذا المستوى في تصويب الثلاثيات، وأشعر بالفعل منذ انتقالي لشباب الأهلي الموسم الماضي أنني أعيش بين أسرتي وهذا عامل مهم للغاية في مجال الرياضة».

ويُحسب لعمر العامري ما قدّمه معه والده خالد العامري والكابتن عبدالحميد إبراهيم المدير الفني لفريق الشارقة، وأحد المدربين الكبار على مستوى الخليج والوطن العربي، وكان لخالد العامري الدور المهم في تأهيل عمر من الصغر عندما كان هو المُعدّ البدني لفريق الوحدة، قبل الانتقال مع ابنه ومعهما عبدالحميد إبراهيم لنادي الشارقة، وفي الإمارة الباسمة، رسم عمر مشواره مع السلة حتى وصل إلى هذا المستوى الرائع، وأن يسجّل لنفسه صفحات من ذهب ما بين بطولات وأرقام قياسية.

قال عمر خالد: «مسيرتي بها الكثير من المحطات الجميلة مع مدربين كبار، ومنهم عبدالحميد إبراهيم، إضافة إلى أيام فرح كثيرة بألقاب متنوعة، ومنذ انتقالي لشباب الأهلي، اعتبرها إضافة جديدة في مسيرتي، وبعد تحقيق لقبَي كأس الاتحاد، ودوري هذا الموسم، أبحث مع زملائي عن كيفية تحقيق كل الألقاب المحلية هذا الموسم لوجود كفاءات كبيرة بالفريق، ومنها كابتن»الفرسان«سعيد مبارك أحد مواهب السلة».