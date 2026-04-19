الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الحبتور يُتوَّج بطلاً لكأس دبي للبولو 2026

19 ابريل 2026 16:59


دبي (الاتحاد)
قاد محمد الحبتور فريقه إلى فوز عريض على فريق ذئاب دبي ثيرا، ليُتوَّج بكأس دبي للبولو 2026 بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين، لتكون الكأس مسك الختام لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2026.
جاءت المباراة مثيرة وكرنفالية ووسط جمهور كبير وأداء متميز للفريقين، ورغم فارق الأهداف، فقد أحسن فريق الحبتور استثمار الفرص وحوّلها إلى أهداف، بينما افتقد الذئاب إلى اللعب الجماعي وروح الفريق.
لعب فريق الحبتور بتشكيل يضم محمد الحبتور وخلف محمد الحبتور وجوللي كوينتو وخوستو كوينتو، بينما مثّل فريق ذئاب دبي ثيرا كلٌّ من غيث أحمد الغيث وإدجاردو وبورونو باز وميجيل ديليا، وأنهى فريق الحبتور الشوط الأول بتقدُّمه بهدفين نظيفين، ومع بداية الشوط الثاني نجح غيث الغيث، الذي حلّ محل حبتور الحبتور، في إحراز أول أهدافه وأهداف فريقه، ثم أهدر فرصة التعادل بعد نصف دقيقة، ليمنح فريق الحبتور زمام المباراة، ويبدأ مشوار الفوز المريح، منهياً الشوط الثاني بتقدم الحبتور بخمسة أهداف، مقابل هدف واحد.
وفي الشوطين الثالث والرابع، يلعب الحبتور بحذر، رغم تقدمه، ونجح باقتدار في وقف هجمات فريق الذئاب، وخاصة خطورة غيث الغيث الذي بذل جهداً واضحاً، إلا أن جماعية وديناميكية أداء فريق الحبتور كانت سيدة الموقف، حيث لم يتمكن فريق الذئاب بعد إحرازه هدفه الثاني من إضافة أية أهداف، لتنتهي المباراة بفوز الحبتور بثمانية أهداف، مقابل هدفين.

أخبار ذات صلة
«الحبتور» بطلاً لكأس الماسترز للبولو
«الحبتور» يفوز على «ذئاب دبي» في دوري شهر مارس للبولو
البولو
فريق الحبتور للبولو
منتجع الحبتور للبولو
كأس البولو
آخر الأخبار
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
علوم الدار
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
اليوم 12:45
شيلتون يهزم كوبولي ويعانق لقب دورة ميونيخ
الرياضة
شيلتون يهزم كوبولي ويعانق لقب دورة ميونيخ
اليوم 18:37
البابا ليو الرابع عشر يحضر قداسا في أنغولا
الأخبار العالمية
بابا الفاتيكان يدعو إلى "إسكات الأسلحة"
اليوم 18:18
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو ورياح تنشط أحياناً مثيرة الغبار
اليوم 18:06
حوار "تريندز" الاستراتيجي السابع يوصي بتعزيز التعاون الإقليمي الأفريقي
علوم الدار
حوار "تريندز" الاستراتيجي السابع يوصي بتعزيز التعاون الإقليمي الأفريقي
اليوم 17:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©