الحبتور يُتوَّج بطلاً لكأس دبي للبولو 2026



دبي (الاتحاد)

قاد محمد الحبتور فريقه إلى فوز عريض على فريق ذئاب دبي ثيرا، ليُتوَّج بكأس دبي للبولو 2026 بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين، لتكون الكأس مسك الختام لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2026.

جاءت المباراة مثيرة وكرنفالية ووسط جمهور كبير وأداء متميز للفريقين، ورغم فارق الأهداف، فقد أحسن فريق الحبتور استثمار الفرص وحوّلها إلى أهداف، بينما افتقد الذئاب إلى اللعب الجماعي وروح الفريق.

لعب فريق الحبتور بتشكيل يضم محمد الحبتور وخلف محمد الحبتور وجوللي كوينتو وخوستو كوينتو، بينما مثّل فريق ذئاب دبي ثيرا كلٌّ من غيث أحمد الغيث وإدجاردو وبورونو باز وميجيل ديليا، وأنهى فريق الحبتور الشوط الأول بتقدُّمه بهدفين نظيفين، ومع بداية الشوط الثاني نجح غيث الغيث، الذي حلّ محل حبتور الحبتور، في إحراز أول أهدافه وأهداف فريقه، ثم أهدر فرصة التعادل بعد نصف دقيقة، ليمنح فريق الحبتور زمام المباراة، ويبدأ مشوار الفوز المريح، منهياً الشوط الثاني بتقدم الحبتور بخمسة أهداف، مقابل هدف واحد.

وفي الشوطين الثالث والرابع، يلعب الحبتور بحذر، رغم تقدمه، ونجح باقتدار في وقف هجمات فريق الذئاب، وخاصة خطورة غيث الغيث الذي بذل جهداً واضحاً، إلا أن جماعية وديناميكية أداء فريق الحبتور كانت سيدة الموقف، حيث لم يتمكن فريق الذئاب بعد إحرازه هدفه الثاني من إضافة أية أهداف، لتنتهي المباراة بفوز الحبتور بثمانية أهداف، مقابل هدفين.