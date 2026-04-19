«رياح الشمال» تهب في الدوري القطري وتشعل المنافسة على اللقب

19 ابريل 2026 17:10


الدوحة (أ ف ب)
قررت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم اعتبار نادي الشمال فائزاً على قطر 3-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة وأعادته إلى المنافسة على اللقب، وكان نادي قطر فاز على الشمال 2-0 في 13 أبريل الحالي، بيد أنه حسب لجنة الانضباط «خالف اللائحة الخاصة بمشاركة اللاعبين المحترفين الأجانب»، فخسر النقاط الثلاث إدارياً.
وأدت خسارة الشمال إلى تتويج السد المتصدر برصيد 42 اللقب الثالث توالياً، بعدما تجمد رصيد مطارده الوحيد عند 37 نقطة قبل مرحلة من نهاية البطولة، بيد أن النقاط الثلاث الممنوحة من لجنة الانضباط أعادت المنافسة بين الفريقين، حيث بات الشمال (40 نقطة) بحاجة إلى الفوز على السد في المرحلة الأخيرة المقررة 27 أبريل الحالي من أجل حصد اللقب الأول في تاريخه، فيما يحتاج المتصدر إلى التعادل فقط.
وقال رئيس لجنة الانضباط حسن الحمادي في تصريحات صحفية عقب اجتماع عقدته اللجنة للبت في احتجاج الشمال: «تم قبول الاحتجاج شكلاً ومضموناً، واعتبار قطر خاسراً إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 الآف ريال قطر».
وأضاف: «نحن لجنة نتبع لاتحاد كرة القدم، لكننا نملك استقلالية في اتخاذ القرار ومحايدون ولا ننحاز لطرف على آخر. من حق نادي قطر استئناف القرار ولديهم الوقت الكافي لذلك».
وكان نادي قطر أجرى تبديلاً خلال المباراة عقب طرد مدافعه التونسي علي سعودي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وأشرك في الشوط الثاني المدافع الأرجنتيني فرانكو روسو بدلا من اللاعب أحمد الراوي مخالفاً بذلك المادة 15 من لائحة مشاركة اللاعبين المحترفين.
وتنص الفقرة 1 من المادة 15 من اللائحة على السماح بمشاركة ستة لاعبين أجانب في الفريق خلال المباراة، فيما تنص الفقرة 2 من المادة 15 على أنه في حال طرد أحد اللاعبين الأجانب، فإنه لا يمكن استبداله بأحد اللاعبين المحليين، وهو ما أقدم عليه قطر.
وتقام منافسات المرحلة الأخيرة من الدوري 27 أبريل الجاري، بحيث تلعب المباريات الست في توقيت واحد لضمان عدالة المنافسة في ظل عدم حسم اللقب والهبوط والملحق.

