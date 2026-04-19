شيلتون يهزم كوبولي ويعانق لقب دورة ميونيخ

19 ابريل 2026 18:37

 
ميونيخ (أ ف ب)

تُوّج الأميركي بن شيلتون المصنف سادساً عالمياً بلقبه الثاني هذا الموسم، بعدما تغلّب على الإيطالي فلافيو كوبولي السادس عشر 6-2 و7-5 اليوم الأحد في نهائي دورة ميونيخ الألمانية للتنس على الملاعب الترابية (500 نقطة).
وأحرز شيلتون اللقب الخامس في مسيرته الاحترافية والثاني هذا الموسم بعد تتويجه في دالاس على الملاعب الصلبة في فبراير.
وتُعدّ هذه النتيجة حدثاً لافتاً لكرة التنس الأميركية، إذ لم ينجح أي لاعب أميركي في إحراز لقب على الملاعب الترابية من هذا المستوى أو أعلى منذ أكثر من عشرين عاما، وتحديداً منذ فوز أندريه أغاسي بلقب دورة روما لماسترز الألف نقطة عام 2002.
وكان شيلتون فشل العام الماضي في مجاراة المصنف الثالث عالمياً الألماني ألكسندر زفيريف في النهائي حيث خسر 2-6 و4-6، لكنه نجح في نسخة هذا العام بتحقيق مبتغاه على حساب كوبولي الذي جرّد زفيريف من لقبه في نصف النهائي.
ولم يواجه شيلتون في ميونيخ صعوبة تُذكر أمام منافسين جميعهم خارج قائمة الثلاثين الأوائل عالمياً، قبل أن يبلغ النهائي لمواجهة المصنف السادس عشر.
وبعدما ذرف الدموع السبت عقب فوزه الرائع على زفيريف، لم يتمكّن كوبولي من تكرار الأداء عينه، فخضع لسيطرة شيلتون.
وفرض الأميركي أفضليته في المجموعة الأولى بكسره إرسال منافسه منذ البداية مرتين متتاليتين.
أما المجموعة الثانية، فجاءت أكثر تنافسية، إذ حافظ اللاعبان على إرسالهما حتى التعادل 5-5، لكنّ خطأً مزدوجاً من كوبولي في الشوط الحادي عشر، منح شيلتون كسر الإرسال في اللحظة الحاسمة 6-5، في طريقه لحسم المجموعة والمباراة 7-5 بعد ساعة و31 دقيقة.

