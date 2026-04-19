الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الوصل يودّع «أبطال آسيا 2» بـ «رباعية النصر»

19 ابريل 2026 20:23

 
معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬
ودّع الوصل منافسات ربع نهائي منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا 2، بعد خسارته أمام ضيفه النصر السعودي 0-4، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد زعبيل، ليُنهي «الإمبراطور» مشواره القاري عند هذا الدور.
وسجّل أهداف النصر كريستيانو رونالدو (11)، والإسباني إينيجو مارتينيز (24)، وعبدالإله العمري (26)، قبل أن يختتم السنغالي ساديو ماني الرباعية في الدقيقة 80.
وبدأ النصر المباراة بضغط هجومي مكثف، تُرجم سريعاً إلى هدف التقدم عبر رونالدو بتسديدة دقيقة بعد تمريرة نواف بوشل، وواصل الفريق الضيف تفوقه، مستفيداً من الكرات الثابتة، حيث أضاف مارتينيز الهدف الثاني برأسية، ثم عزز العمري النتيجة بهدف ثالث بالطريقة ذاتها، وكلاهما بصناعة جواو فيليكس، لينتهي الشوط الأول بتقدم مريح وسط ارتباك دفاعي من أصحاب الأرض.
وفي الشوط الثاني، حاول الوصل العودة عبر عدة تبديلات وتحركات هجومية من بالاسيوس ونيكولاس خيمينيز، إلا أن التنظيم الدفاعي للنصر بقيادة سيماكان، وتألق الحارس بينتو، حالا دون تقليص الفارق.
وقبل نهاية اللقاء بعشر دقائق، أضاف ساديو ماني الهدف الرابع بتسديدة متقنة في الزاوية العليا، مستفيداً من تمريرة عبدالله الحمدان، ليؤكد تفوق فريقه ويغلق المباراة عملياً.
وبهذه النتيجة، يتأهل النصر إلى الدور نصف النهائي، حيث ينتظر الفائز من مواجهة الأهلي القطري والحسين الأردني، في حين تأهل غامبا أوساكا الياباني إلى النهائي ممثلاً لمنطقة الشرق، بعد تفوقه على بانكوك يونايتد التايلاندي.
وكان الوصل قد تصدر مجموعته في الدور الأول برصيد 14 نقطة، قبل أن يتجاوز الزوراء العراقي في دور الـ16 بمجموع 6-5، فيما واصل النصر مشواره القاري القوي بعد تصدره مجموعته بالعلامة الكاملة، وتخطيه أركاداغ التركماني في الدور السابق.

