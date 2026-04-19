«الشراع الحديث» يغادر إلى الصين للمشاركة في «الآسيوية الشاطئية»



دبي (وام)



غادرت بعثة المنتخب الوطني للشراع الحديث، اليوم، إلى مدينة سانيا الصينية، للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، التي تُقام من 22 إلى 30 أبريل الجاري.

وتضم البعثة 5 لاعبين، عبدالله الزبيدي، ومروى الحمادي، واليازية الحمادي، وخليفة الرميثي، ومحمد المهيري، إلى جانب المدير الفني لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث زهير اللباط، والمدربين ألبر طهراني وضحى البشر.

ويخوض المنتخب منافساته في فئة «إلكا 4» عبر الثلاثي مروى الحمادي واليازية الحمادي وعبدالله الزبيدي، فيما يشارك محمد المهيري وخليفة الرميثي في فئة «أوبتمست».

وأكد محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، جاهزية المنتخب للاستحقاق الآسيوي بعد خوض معسكرات إعداد داخلية وخارجية، كان آخرها في المغرب، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في المنافسة على المراكز الأولى، انسجاماً مع استراتيجية الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، لتعزيز حضور الإمارات في المحافل الدولية.