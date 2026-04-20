«الإقليمية السابعة» في «دولي الفروسية» تستحدث منافسة جديدة لقفز الحواجز



الشارقة (وام)

أعلنت المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، برئاسة سلطان محمد خليفة اليحيائي، ومقرّها دولة الإمارات، استحداث منافسات فئة تحت 25 عاماً في نهائيات بطولات قفز الحواجز الدولية بدول المجموعة.

وقال اليحيائي، إن فئة تحت 25 عاماً المستحدثة إضافة مهمة إلى فئات الأطفال والناشئين والشباب، سيتم اعتماد تنظيم منافساتها في النُّسخ المقبلة للبطولة، بهدف الارتقاء بقدرات الفرسان والفارسات، وتعزيز تنافسيتهم للبطولات الدولية، لاسيما أن مؤشرات التقييم الأولية تشير إلى ارتفاع عدد المشاركين، وقوة المنافسات في أول تقييم لها خلال نهائيات الدوحة التي اختُتمت السبت.

وأثنى على نجاح استضافة قطر لنهائيات بطولة قفز الحواجز بدول المجموعة للعام الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن المنافسات كشفت عن مستويات متطورة في جميع الفئات، وأكدت النمو الكبير لهذه الرياضة على مستوى المنطقة، والمستقبل الكبير الذي ينتظرها، وارتفاع أعداد المشاركين، بالإضافة إلى المؤشرات الفنية المميزة للمدربين.

وأكد حرص المجموعة الإقليمية على التنوع في تنظيم البطولات، وتنفيذ البرامج الاستراتيجية لزيادة ممارسي أنواعها المختلفة، وتنظيم الملتقيات والبرامج التطويرية في الجوانب الفنية والتحكيمية، وإعداد الكوادر المؤهلة.

وأشار اليحيائي إلى تنامي الاهتمام برياضات الفروسية، مثل الجولات التأهيلية في قفز الحواجز، وفعاليات القدرة والترويض، وغيرها من الأنشطة التي تستهدف تمكين الفرسان والفارسات من المهارات التنافسية، واكتساب الخبرات للأعمار السنية كافة، خصوصاً أن دول المجموعة تحرص على طلب تنظيم البطولات المختلفة.