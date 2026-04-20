الإثنين 20 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«نهائي الأشقاء».. مواجهة عائلية على «طاولة الناشئين»

«نهائي الأشقاء».. مواجهة عائلية على «طاولة الناشئين»
20 ابريل 2026 13:11

 
معتصم عبدالله (أبوظبي) 
احتفظ أحمد سعيد، لاعب نادي الشارقة، بلقب بطولة الدولة الثانية لفردي الناشئين لكرة الطاولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على شقيقه محمد سعيد، في مواجهة عائلية مميّزة عكست المستوى الفني المتطور للاعبين.
وحلّ في المركز الثالث مناصفة كلٌّ من يوسف الحواي، لاعب نادي النصر، وناصر المري، لاعب نادي الوصل، في البطولة التي أقيمت على صالة نادي شباب الأهلي، بمشاركة 60 لاعباً مثّلوا أندية الشارقة، دبا، أبوظبي، الوصل، المدام، النصر، شباب الأهلي، وعجمان.
وقام أحمد جمعة البحر، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة والأمين العام المساعد، بتتويج الفائزين بالكؤوس والميداليات.
ويُمثّل هذا التتويج اللقب الثاني لأحمد سعيد في منافسات فردي الناشئين خلال الموسم، بعد فوزه بلقب النسخة الأولى التي أقيمت في نادي النصر خلال نوفمبر الماضي، ليؤكد اللاعب تفوّقه واستمرارية حضوره القوي في هذه الفئة.

 

أخبار ذات صلة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©