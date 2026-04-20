«نهائي الأشقاء».. مواجهة عائلية على «طاولة الناشئين»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

احتفظ أحمد سعيد، لاعب نادي الشارقة، بلقب بطولة الدولة الثانية لفردي الناشئين لكرة الطاولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على شقيقه محمد سعيد، في مواجهة عائلية مميّزة عكست المستوى الفني المتطور للاعبين.

وحلّ في المركز الثالث مناصفة كلٌّ من يوسف الحواي، لاعب نادي النصر، وناصر المري، لاعب نادي الوصل، في البطولة التي أقيمت على صالة نادي شباب الأهلي، بمشاركة 60 لاعباً مثّلوا أندية الشارقة، دبا، أبوظبي، الوصل، المدام، النصر، شباب الأهلي، وعجمان.

وقام أحمد جمعة البحر، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة والأمين العام المساعد، بتتويج الفائزين بالكؤوس والميداليات.

ويُمثّل هذا التتويج اللقب الثاني لأحمد سعيد في منافسات فردي الناشئين خلال الموسم، بعد فوزه بلقب النسخة الأولى التي أقيمت في نادي النصر خلال نوفمبر الماضي، ليؤكد اللاعب تفوّقه واستمرارية حضوره القوي في هذه الفئة.